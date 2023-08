In Nederland maakt bijna 50% van de populatie gebruik van Apple-diensten, zo blijkt uit cijfers van Asymco. In Luxemburg is het nog gekker: daar maakt zo’n 80% van de populatie gebruik van de digitale diensten van Apple. Dit hoeven overigens geen betaalde diensten te zijn, want ook de App Store en de gratis opslag van iCloud vallen eronder. Apple heeft de cijfers gepubliceerd omdat de Europese Digital Services Act (DSA) in werking treedt. Online platformen met meer dan 45 miljoen gebruikers of meer vallen daarbij onder strengere regels en moeten data publiceren over het aantal gebruikers. Uit de cijfers van Apple blijkt dat er 123 miljoen Europese gebruikers zijn die klant zijn van Apple-diensten. Daarvan woont 8 miljoen in Nederland en 4 miljoen in België.



Uit de cijfers komt nog meer interessante informatie naar boven. Zo zijn er minder dan 1 miljoen gebruikers van digitale boeken en ook betaalde podcasts blijven onder de 1 miljoen. Het gaat om het gemiddelde maandelijkse actieve gebruikers, gerekend over een periode van zes maanden, eindigend op 31 juli 2023. Helaas geeft Apple geen cijfers over hoeveel geld mensen gemiddeld uitgeven.

Luxemburg gaat procentueel aan kop in de ranglijst, samen met Denemarken, Zweden en Nederland. Maar in absolute aantallen scoren deze (relatief kleine) landen uiteraard een stuk lager. Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje hebben veel meer actieve gebruikers, namelijk respectievelijk 27, 24, 14 en 11 miljoen. Het kleine Nederland staat dan met 8 miljoen toch op een indrukwekkende vijfde plaats.

Het is voor het eerst dat Apple dergelijke cijfers naar buiten brengt, ook al werden ze daartoe gedwongen door de EU. Apple gaf echter meer details dan noodzakelijk was. De cijfers die Apple heeft gerapporteerd vind je hier. En een analyse van Asymco-analist Horace Dediu is hier te lezen. Hij leidt uit de cijfers af dat Apple wereldwijd zo’n 500 miljoen afnemers van Apple-diensten moet hebben. Ook heeft hij het nationale inkomen (GDP) afgezet tegen het percentage Apple-klanten en daaruit blijkt een mooie rechte lijn: hoe meer mensen verdienen, hoe groter het percentage Apple-klanten. Er is daarbij één uitzondering: Ierland, vanwege het grote aantal multinationals die er profiteren van het gunstige belastingklimaat. Daardoor is het gemiddelde inkomen hoog, maar is men niet zo happig om klant bij Apple te worden.

Dediu heeft zelfs een formule gevonden om het percentage uit te rekenen voor de overige landen:

Apple-adoptie = (nationaal inkomen - 4247)/116.358

Op basis van deze formule zou je kunnen berekenen dat er ongeveer 5,8 miljoen Apple Services-klanten in Mexico zijn en ongeveer 1,7 miljoen in Nieuw-Zeeland. Ook kun je het potentieel uitrekenen van landen die nog onder de inkomensgrens zitten maar waarvan de inwoners op termijn wel Apple-klant zouden kunnen worden: het gaat hier om 88 landen met in totaal 4 miljard inwoners. Al is het de vraag of zij zich ooit een iPhone kunnen veroorloven, of heel andere zorgen hebben.