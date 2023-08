Losse Thunderbolt-kabel voor iPhone 15 Pro

Volgens geruchten zou Apple van plan zijn een USB 2.0-kabel mee te leveren met de iPhone 15 Pro. Wie beter prestaties wil kan dan een aparte USB 4 Gen 2-kabel met een lengte van 80 centimeter aanschaffen als optioneel accessoire. Deze kabel verschilt van Apple’s al bestaande Thunderbolt-kabels en kan 150 Watt output aan. Geruchtenlekker @KosutamiSan meldde op X (Twitter) eerder een waarde van 120 Watt, maar corrigeerde dit later naar 150 Watt. Dit wil niet zeggen dat je je je iPhone 15 Pro kunt opladen op 150 Watt of dat je data kunt overzetten met een extreem hoge snelheid, maar wel dat de usb-c-poort in het toestel veel betere specificaties heeft dan de bestaande Lighting-poort.



Een dergelijke kabel zou wel erg prijzig kunnen uitpakken en dat zal waarschijnlijk ook de reden zijn waarom Apple het niet gratis meelevert. De huidige Thunderbolt 4 Pro-kabel die Apple verkoopt met een lengte van 1,8 meter is geschikt voor voeding tot 100 Watt en kost maar liefst 149 euro ! Hiermee is gegevensoverdracht tot 40 Gbps mogelijk.

Apple zou al sinds februari bezig zijn met deze Thunderbolt-kabel, maar helemaal zeker is het nog niet. Apple zou in ieder geval Thunderbolt hebben overwogen voor de iPhone Pro-modellen. Voor de standaardmodellen heeft aanschaf van de kabel waarschijnlijk niet veel zin. Erg goedkoop wordt het in ieder geval niet

Bekijk ook Gerucht: 'Gekleurde en gevlochten usb-c-kabel iPhone 15 werkt met usb 2-snelheden' De iPhone 15 wordt mogelijk geleverd met een matchende usb-c-kabel van dezelfde kleur. Apple levert normaal gesproken altijd standaard een witte kabel mee. Bovendien wordt de kabel voor het eerst mogelijk gevlochten. Maar de datasnelheid zou teleurstellend kunnen zijn.

Er is inmiddels al heel wat gezegd over de kabels van de iPhone 15. Zo zouden de standaardmodellen worden geleverd met een gevlochten, gekleurde kabel in dezelfde tint als het toestel zelf. Deze kabel zou 1,5 meter lang zijn terwijl eerdere meegeleverde kabels een lengte van 1 meter hadden. Het lijkt erop dat we de komende jaren nog wel gebruik zullen maken van kabels. Ooit waren er geruchten dat er helemaal geen poorten meer in de iPhone zouden zitten en dat al het opladen draadloos zou gaan, maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.