Apple brengt meermaals per jaar nieuwe kleuren voor Apple Watch-bandjes uit, maar écht hele nieuwe modellen van bandjes zie je niet zo heel vaak. Vorig jaar kwamen er nieuwe bandjes voor de Apple Watch Ultra, maar de meest recente nieuwe modellen bandjes stammen alweer uit 2020, toen Apple de eerste solobandjes en het Leather Link-bandje uitbracht. Het wordt dus weer eens tijd voor een nieuw type en dat lijkt binnenkort ook te gaan gebeuren. Geruchtenlekker en Apple-verzamelaar Kosutami zegt op X (Twitter) dat er binnenkort een nieuw type bandje komt.



‘Nieuw type Apple Watch bandje met magnetische sluiting in de maak’

Volgens de informatie gaat het om een geweven stoffen bandje, met een magnetische sluiting. De sluiting zou vergelijkbaar zijn met Apple’s huidige leren bandje met moderne gesp. Dat type bandje bestaat uit twee delen, die magnetisch in elkaar klikken. Hoe het nieuwe bandje er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Maar een conceptafbeelding laat ongeveer zien wat je kunt verwachten.

Het nieuwe bandje zou tegelijkertijd met de nieuwe Apple Watch aangekondigd worden. Het gebeurt vaker dat Apple nieuw type bandjes introduceert als de vernieuwingen bij de Apple Watch zelf niet zo groot zijn. Volgens bronnen krijgt de Apple Watch Series 9 alleen maar een snellere chip, dus een nieuw type bandje zou dan welkom zijn. Hoewel je dit nieuwe bandje ook gewoon los kan kopen voor huidige modellen, zo is de verwachting. Het is nog niet bekend of dit bandje in alle maten beschikbaar gaat zijn. Het leren bandje met moderne gesp is er bijvoorbeeld alleen voor de kleinere modellen.

Als dit gerucht klopt, verwachten we dat Apple dit nieuwe bandje in september gaat aankondigen, tegelijkertijd met de Apple Watch Series 9 en mogelijke Apple Watch Ultra 2. In welke kleuren dit bandje verschijnt is nog niet bekend, maar dat weten we hopelijk over niet al te lange tijd.