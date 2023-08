Gerucht: ‘Apple gaat geen leren hoesje meer uitbrengen voor iPhone 15-serie’

Als Apple nieuwe iPhones uitbrengt, dan volgen daarvoor ook altijd weer nieuwe accessoires. De afgelopen jaren brengt Apple telkens drie soorten hoesjes uit: siliconen, leer en doorzichtig. Voor veel Apple-fans zijn de leren hoesjes favoriet, omdat ze er mooi uit zien en (afhankelijk van de kleur) een natuurlijke verkleuring krijgen, zonder dat het hoesje er versleten uit ziet. Maar ze zijn ook vaak duur: Apple’s leren hoesje kost al gauw zo’n €70,-. Maar het zou zomaar kunnen dat er dit jaar helemaal geen leren hoesjes meer komen.



‘Geen leren hoesjes meer van Apple’

Geruchtenlekker @duanrui1205 deelt vandaag op X (Twitter) dat hij vernomen heeft dat Apple geen leren hoesjes gaat uitbrengen voor de iPhone 15-serie. DuanRui wist eerder al correcte informatie te delen over aankomende Apple-producten. 9to5Mac zegt vervolgens van eigen bronnen hetzelfde te hebben vernomen. Het lijkt er dus sterk op dat Apple af ziet van de leren hoesjes.

De exacte reden hiervoor is niet duidelijk, maar mogelijk heeft het een milieutechnische of ethische reden. De hoesjes zijn gemaakt van echt leer en leer is qua bewerking één van de meest vervuilende materialen. En dat terwijl Apple geregeld de nadruk legt op het milieu, bijvoorbeeld bij de verpakking van haar producten en de gerecyclede materialen van de producten zelf. Wellicht dat Apple daarom dit jaar kiest voor een ander materiaal, bijvoorbeeld kunstleer of plantaardige stoffen. In de auto-industrie zien we al langer dat fabrikanten geen leren bekleding meer aanbieden.

Ook geen andere leren accessoires meer?

Naast de leren hoesjes, heeft Apple nog veel meer accessoires van leer in het assortiment. Denk aan Apple’s leren MagSafe-wallet, maar ook de leren AirTag-sleutelhanger. En dan zijn er ook nog meerdere leren Apple Watch-bandjes van Apple verkrijgbaar. Al deze accessoires worden geregeld vernieuwd en in andere kleuren uitgebracht, passend bij de nieuwe kleuren voor iPhone-hoesjes. Of Apple voor al deze accessoires ook overstapt naar een ander materiaal (als het gerucht klopt), is niet duidelijk.

Overigens maakt Apple voor de iPad al jaren geen leren accessoires meer.

