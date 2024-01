Spaar jij de meest zeldzame Apple Watch-bandjes, dan moet je deze zeker in je collectie hebben. Het bandje in de kleur Wolkenwit (Engels: ‘Cloud’) verscheen officieel in het najaar van 2016 en werd alleen geleverd bij de Apple Watch Edition van dat jaar. Nóg zeldzamer is de variant die nu op internet is opgedoken. Deze heeft het monogram ‘I50’ of ‘J50’ op de keramische pin aan de binnenkant. Het bandje zou gemaakt zijn voor de 50e verjaardag van Ive en werd samen met de keramieken 42mm Apple Watch Series 2 cadeau gegeven.

Er zouden zo’n 10 prototypes zijn gemaakt om de inscriptie te testen, zowel met zilveren als zwarte pin. Het definitieve exemplaar werd uiteindelijk in februari 2017 aan Ive overhandigd. Ive viert op 27 februari zijn verjaardag.

Sportbandjes zitten al vanaf de introductie in 2014 in de collectie bij Apple, maar slechts enkele zijn voorzien van een gegraveerde pin, namelijk de Apple Watch Hermès- en Black Unity-band. Omdat de pin aan de binnenkant zit tijdnes het dragen, is de inscriptie onzichtbaar. Maar als eigenaar weet je toch dat je een uniek exemplaar te pakken hebt. Wil je ook zo’n uniek bandje, dan kun je die het beste achteraf laten graveren bij een juwelier of lasergraveerbedrijf.

I50 of J50? Uit een poll blijkt dat de meeste mensen er een J in zien.

Op zich is de witte keramische Apple Watch Edition ook bijzonder: die verscheen alleen bij de Series 2, Series 3 en Series 5. Apple bracht bij de Series 3 ook nog een grijze variant in keramiek uit. Daarna koos Apple voor titanium en werden er geen Apple Watch-modellen van keramiek meer gemaakt. De Apple Watch Edition is als speciale uitvoering zelfs helemaal verdwenen.

Ive verliet Apple in 2019 en heeft nu een onafhankelijk ontwerpbureau, dat behalve voor Apple ook voor AirBnb en het Britse koningshuis werkt.