Apple zette onlangs uiteen hoe ze aan de Europese DMA-wetgeving willen voldoen. Onderdeel daarvan is de mogelijkheid om apps buiten de App Store om aan te bieden en de eerste stappen daarvoor zijn nu gezet. Ontwikkelaars kunnen vanaf vandaag hun alternatieve appwinkels en apps aanmelden via App Store Connect. Dit is een tool waarmee ontwikkelaars voorheen alleen hun App Store-apps konden beheren. Vanaf nu komen daar ook third party appwinkels bij. De ontwikkelaars zullen haast moeten maken, want de wetgeving is al vanaf 7 maart 2024 van kracht.

Ontwikkelaars die hebben ingestemd met de nieuwe regels van Apple kunnen beginnen met het bouwen van eigen marktplaatsen, die zullen concurreren met de App Store. Hierin kunnen ook apps worden aangeboden die normaal niet door de goedkeuring van Apple zouden komen. Als ze klaar zijn kunnen ze de apps en marktplaatsen testen met de TestFlight-app van Apple. Verder biedt Apple online labs en sessies aan voor ontwikkelaars die hulp nodig hebben of meer willen weten over de wijzigingen. Ondanks het feit dat Apple deze wijzigingen met tegenzin doorvoert, zijn er toch meer dan 600 nieuwe API’s (applicatieprogrammeerinterfaces) beschikbaar waarmee ontwikkelaars aan de slag kunnen gaan. Succesvolle apps die meer dan 1 miljoen downloads halen moeten een Core Technology Fee van €0,50 per installatie betalen, als vergoeding voor het gebruik van de technische hulpmiddelen.

Geen reviewproces, maar een snelle scan

Apps die buiten de App Store zullen worden aangeboden (en dus via sideloading te downloaden zijn) hoeven niet het uitgebreide reviewproces van Apple te doorlopen. Maar ze moeten wel een verplicht zogenaamd notarisatieproces doorlopen, om te controleren of ze geen gevaar vormen voor gebruikers. Apple scant de apps op malware en soortgelijke kwaadaardige inhoud, maar heeft geen zeggenschap over de content.

De wijzigingen zullen worden ingevoerd in iOS 17.4, dat in maart wordt verwacht. Hierin zijn ook alternatieve browserengines en externe betaalaanbieders toegestaan. Ook voor gebruikers verandert er iets: de App Store zal in de EU worden afgesplitst van de andere App Stores.