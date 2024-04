Al in 2022 introduceerde WhatsApp een filteroptie voor ongelezen chats, die verstopt zat in de zoekbalk bovenaan je chatoverzicht. Het was eerder al duidelijk dat WhatsApp werkte aan nieuwe chatfilters en afgelopen december dook de functie al op bij betagebruikers op de iPhone en in een beta van WhatsApp Web. Vanaf nu verschijnen de filters voor alle gebruikers.

Update 16 april 2024: WhatsApp laat weten dat de nieuwe chatfilters vanaf nu worden uitgerold in de publieke versie van WhatsApp en dat alle gebruikers er de komende weken gebruik van kunnen maken. Het gaat in eerste instantie om drie filters: Alle, Groepen en Ongelezen. In de beta van WhatsApp zijn ook nog andere filters opgedoken, waaronder voor contacten.

Hieronder lees je ons oorspronkelijke artikel van 19 december 2023:

WhatsApp filters: mappen voor ongelezen, groepen en meer

De nieuwe filters in WhatsApp lijken veel op de chatmappen van Telegram, maar werken toch even anders. WhatsApp laat je namelijk niet zelf mappen maken. Er zijn standaard vier mappen (filters) beschikbaar: Alle, Ongelezen, Contacten en Groepen. Bij Alle vind je alle chats bij elkaar, zoals je dat nu ook al kent. Met de Ongelezen-knop kun je filteren op alle chats met ongelezen berichten. Deze optie was nu ook al beschikbaar als knopje in de zoekbalk. Het echte nieuwe zit hem in de twee andere filteropties.

Met Contacten filter je namelijk op één-op-één chats met mensen die in je adresboek staan. Onbekende nummers zijn eruit gefilted, evenals groepen. De groepsgesprekken vind je dan weer bij het kopje Groepen. Wil je dus alleen zien in welke groepen er iets gezegd wordt, dan kun je zo makkelijker filteren. Onthoud wel dat bij alle filterknoppen de optie voor gearchiveerde chats niet beschikbaar is. Deze vind je alleen bij Alle.

Je kan met deze filteroptie in WhatsApp dus geen eigen filters instellen of mappen maken. Je kan dus niet je chats groeperen voor bijvoorbeeld werk of persoonlijk gebruik. Mogelijk komt dit later nog, al zijn daar op dit moment nog geen aanwijzingen voor.