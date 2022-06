‘Tweede generatie AirTag niet zo gek’

We kregen veel tijdens WWDC 2022, maar geen nieuwe functies voor de AirTag. Apple lijkt eventuele aankondigingen voor een later moment te bewaren. Je zou misschien denken dat iedereen die een AirTag wilde er al wel eentje heeft, maar dat is niet het geval. Volgens Kuo groeit de verkoop nog steeds door. In 2021 werden er naar schatting 20 miljoen verkocht en dat zou kunnen groeien naar 35 miljoen in 2022. “Als dat zo doorgaat geloof ik dat Apple een tweede generatie gaat maken”, aldus Kuo.



AirTag, which has not received much attention, has gradually grown in shipments since its release. Shipment estimations of AirTag reach about 20 mn & 35 mn units in 2021 & 2022, respectively. If AirTag shipments continue to grow, I believe Apple will develop the 2nd generation. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 19, 2022

Blijkbaar heeft de analist nog geen concrete aanwijzingen dat er daadwerkelijk een tweede generatie aan komt, maar heeft hij er wel vertrouwen in. Apple heeft tot nu toe geen grote wijzigingen aangebracht qua functionaliteit. Wel werden eigenschappen zoals de antistalking-functies iets meer aangescherpt.

Bij veel Apple-producten komt er vroeg of laat een tweede generatie met iets meer functies. Er is niet veel wat Apple qua functionaliteit nog zou kunnen veranderen. Wel zouden meer varianten qua vorm erg welkom zijn. De AirTag bestaat nu iets meer dan een jaar en heeft tot nu toe vooral headlines gehaald vanwege diefstallen, jaloerse exen en andere misdaadgerelateerde zaken – iets waar Apple zich misschien liever niet mee associeert. Bij de Apple Watch zijn de ervaringsverhalen heel anders: daar beweren gebruikers regelmatig dat mensenlevens zijn gered door er eentje te dragen.

Lees ook onze AirTag-review voor meer informatie over de eigenschappen en voor- en nadelen.