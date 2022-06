We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Cha Cha Real Smooth

Cha Cha Real Smooth is nu te zien op Apple TV+. Dit verhaal over een onconventionele liefde won een Audience Award op het Sundance Film Festival van 2022. De 22-jarige Andrew is net afgestudeerd en heeft geen idee wat hij met zijn leven zal doen. Hij komt thuis te zitten bij zijn familie in New Jersey, waar hij een baantje aanneemt als ‘motivational dancer’ in een bar en op feestjes. Als Andrew kennismaakt met een plaatselijke moeder en haar dochter ziet hij opeens wat hij il gaan doen.

Bekijken: Cha Cha Real Smooth

Nieuw op Apple TV+: Home (S02)

Er is een nieuw seizoen van de documentairereeks Home op Apple TV+ beschikbaar. Ook nu kunnen we weer kijken naar buitengewone huizen in diverse landen, waaronder Nederland! Je krijgt het verhaal te horen achter het ontwerp en je ontdekt hoe iemand een droom omzette in een fysiek huis. Andere landen die aan bod komen zijn Zuid-Afrika, Indonesië, Australië, Mexico en IJsland.

Deze huizen gaan we bekijken:

Frankrijk: Hourré House

Mexico City: Casa de Carla y Pedro

Zuid-Afrika: House of the Big Arch

IJsland: The Concrete Factory

Long Island: Sag Harbor

Amsterdam: Three Generation House

Australië: Longhouse

Indonesië: Guha

Barcelona: Bene’s House

Ghana: Inno-Native House

Bekijken: Home

Rocco

Te zien bij: Disney+

Italiaanse misdaadserie over een eigenzinnige detective (Marco Giallini). Hij wordt door zijn superieuren verbannen naar een stadje in de Alpen, terwijl hij liever in Rome was gebleven.

American Crime Story (S03)

Te zien bij: Disney+

Deze dramaserie gaat over het proces tegen O.J. Simpson voor dubbele moord, de ‘Rechtszaak van de eeuw’, vanuit het perspectief van zowel de aanklager als de verdediging.

Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet (S01)

Te zien bij: Netflix

Samenzweringen, fraude, geweld, moord – wat in de virtuele wereld begint, kan snel werkelijkheid worden. Internet kent geen grenzen en dat geldt ook voor de gevolgen.

Spiderhead

Te zien bij: Netflix

In de nabije toekomst krijgen veroordeelden de kans zich aan te bieden als proefpersoon om hun straf te verkorten. Een van deze proefpersonen voor een nieuw geneesmiddel dat gevoelens van liefde kan opwekken, begint zich af te vragen of zijn emoties wel echt zijn.

Collision

Te zien bij: Netflix

In de loop van één noodlottige dag proberen een corrupte zakenman en zijn echtgenote, een socialite, hun dochter te redden van een beruchte misdaadbaas.

Father of the Bride

Te zien bij: HBO Max

Een vader krijgt grip op het aanstaande huwelijk van zijn dochter door het prisma van meerdere relaties binnen een grote, uitgestrekte Cubaans-Amerikaanse clan.

Baptiste (S01)

Te zien bij: HBO Max

Baptiste gaat over de norse en koppige inspecteur Julien Baptiste. Wanneer Julien en zijn vrouw Amsterdam bezoeken, vraagt het hoofd van de politie, die ook nog eens een voormalige vriendin van hem is, om zijn hulp en kennis om een misdrijf op te lossen. Al snel raakt Julien verwikkeld in een zaak die hem naar de grimmige onderwereld van de stad brengt.

The Lake (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

The Lake vertelt het verhaal van de Canadese huisjeservaring van Justin (35), een pas gescheiden homoseksuele man die opnieuw contact probeert te leggen met Billie (16), de dochter die hij ter adoptie had afgestaan, terwijl hij met zijn stiefzus Maisy-May vecht om het bezit van het familiehuisje.

The Summer I Turned Pretty (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

The Summer I Turned Pretty is een drama over meerdere generaties dat draait om een driehoeksverhouding tussen een meisje en twee broers, de steeds veranderende relatie tussen moeders en hun kinderen, en de blijvende kracht van sterke vrouwelijke vriendschap. Het is een coming-of-age-verhaal over eerste liefde, eerste liefdesverdriet, en de magie van die ene perfecte zomer. De Prime Video serie wordt geleid door showrunners Jenny Han, die ook de pilot schreef, en Gabrielle Stanton. Han, Stanton, en Karen Rosenfelt dienen als uitvoerend producenten, samen met Hope Hartman, Mads Hansen, en Nne Ebong voor wiip. De serie is een coproductie van Amazon Studios en wiip.

Ibrahim

Te zien bij: Cinemember

Ibrahim woont met zijn vader in een achterwijk in Parijs. Door zijn oudere vriend Achille wordt hij meegetrokken in een aantal louche praktijken. De twee stelen alles wat los en vast zit, totdat het een keertje helemaal fout gaat. Ze worden betrapt tijdens een winkeldiefstal. De vader van Ibrahim wordt gedwongen een geldsom te betalen voor de fout van zijn zoon. Ibrahim voelt zich verschrikkelijk schuldig en probeert met alle macht zijn daden recht te zetten en het respect van zijn vader terug te winnen.

Sweetness in the Belly

Te zien bij: Cinemember

De kleine Lily wordt door haar drugsverslaafde ouders achtergelaten in een soefitempel in Marokko. Ze bekeert zich tot de Islam, verhuist naar Ethiopië en ontmoet dokter Aziz, op wie ze smoorverliefd wordt. De romance wordt plotseling verbroken wanneer de burgeroorlog uitbreekt. Lily vlucht naar Engeland en verliest haar grote liefde uit het oog. In haar nieuwe thuisland zet ze alles op alles om Aziz terug te vinden. Met haar mede lotgenoot Amina richtten ze een organisatie op waar immigranten worden geholpen om hun naasten terug te vinden. Zal Lily Aziz ooit nog terugzien?

Sonic the Hedgehog 2

Te zien bij: Pathé Thuis

Sonic wil maar wat graag laten zien dat hij een échte held is. En die kans krijgt hij als Dr. Robotnik terugkeert, die met zijn nieuwe partner Knuckles op zoek is naar een smaragd met een allesvernietigende kracht.

Meer kwaliteitsfilms kijken?

Bij Cinemember kijk je naar ruim 950 art house- en kwaliteitsfilms, onbeperkt en op vier schermen tegelijk. Stream met AirPlay naar je tv of kijk via de Cinemember smart tv-app. De beste films onder handbereik en maandelijks opzegbaar! Check hier het aanbod