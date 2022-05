Telegram Premium

De betalende gebruikers krijgen ook de mogelijkheid om meer berichten te posten en een eigen profielafbeelding samen te stellen. Er gaan al langere tijd geruchten dat Telegram gebruikers wil laten betalen voor extra functies. Wanneer het wordt ingevoerd is nog niet bekendgemaakt. Ook wilden de makers van Telegram nu nog niet reageren op de ontdekking in de bètaversie 8.7.2 van de iOS-app. Telegram heeft een betaprogramma waarmee geïnteresseerden alvast kunnen kijken welke nieuwe functies eraan komen. Het was niet de bedoeling dat daarbij ook deze aanstaande functie aan het licht kwam; het is dan ook nog niet operationeel.



Hieronder zijn enkele screenshots te zien die duidelijk moeten maken hoe Telegram Premium eruit komt te zien. Deze werden ontdekt door gebruikers op Reddit . Als je deze functies wilt gebruiken krijg je een melding dat je een abonnement moet afsluiten.

Nieuwe inkomstenbronnen

Net als veel andere bedrijven wil Telegram wil met de betaalde functies extra inkomsten binnenhalen. Het is al mogelijk om losse aankopen te doen in de app, maar een abonnement levert een vaste en zekere stroom inkomsten op. Het is mede de reden waarom Apple steeds meer inzet op diensten: in plaats van grote pieken als er weer een nieuwe iPhone verschijnt kan Apple tegenwoordig rekenen op een vaste inkomstenstroom: uit de afgelopen kwartaalcijfers blijkt dat het gaat om $19,8 miljard per kwartaal en dit is een bedrag dat gestaag stijgt. Tegelijk probeert Apple ook appontwikkelaars over te halen om een abonnementenmodel in te voeren, voor een tweede continue inkomstenstroom. Apple krijgt er 15% tot 30% van, afhankelijk van de tijdsduur dat het abonnement al loopt.

Telegram zou nu dus ook overstag willen gaan, met bijvoorbeeld Premium stickers die je alleen te zien krijgt als je betalend abonnee bent. De app heeft al heel veel features in vergelijking met WhatsApp, waaronder opties om het uiterlijk van de app naar jouw voorkeuren aan te passen, maar weet toch nog steeds niet de meerderheid van de gebruikers naar zich toe te trekken. Betalen voor WhatsApp is iets wat regelmatig weer eens opduikt, maar tot nu toe gaat het dan vooral om functies voor zakelijke gebruikers.