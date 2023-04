Als het Apple niet lukt, dan lukt het niemand. Analist Ming-Chi Kuo heeft weinig opbeurende woorden voor de kwakkelende markt voor AR/VR-headsets. Het is tot nu toe geen enkele fabrikant gelukt om er echt mee door te breken en Apple is de laatste hoop.

Laatste hoop voor AR/VR-headsets

Apple heeft de gewoonte om relatief lang te wachten met de introductie van nieuwe producten. Terwijl andere fabrikanten alweer op een volgende productlijn nadenken, sleutelt Apple eindeloos aan de eerste eigen AR/VR-headset. Na meermaals uitstel moet het eindelijk gaan gebeuren tijdens WWDC 2023. In een notitie aan investeerders meldt Kuo dat het de laatste kans is om van deze productcategorie nog een succes te maken. Andere fabrikanten is het niet gelukt.



Sony en Meta hebben volgens Kuo enorm veel moeite gehad om hun headsets op de hoofden van consumenten te krijgen. Er zouden van de Meta Quest Pro zo’n 300.000 stuks verkocht zijn, meent Kuo. en dat is veel te weinig. Sony zou ondertussen de productie van de PlayStation VR2-headset in 2023 met 20% hebben gereduceerd. Ook in China is er weinig animo: het grootste Chinese merk Pico verkocht vorig jaar 40% minder dan verwacht. Op basis van die cijfers verwacht Kuo dat de markt voor AR/VR-headsets nu volledig in handen van Apple’s Reality Pro-headset ligt. Dit is het enige bedrijf dat van deze productcategorie nog een succes kan maken.

“Er zijn momenteel onvoldoende aanwijzingen dat AR/VR-headsets binnen afzienbare tijd het volgende succesproduct in de consumentenelektronica gaan worden,” vertelt Kuo. Om het allemaal nog iets erger te maken bleek uit een recent onderzoek onder 5.600 Amerikaanse tieners, dat de belangstelling minimaal is. Van de 29% tieners die al zo’n headset in huis hebben, maakt slechts 4% er dagelijks gebruik van. En slechts 14% zet wekelijks de headset op. Uit het onderzoek blijkt dat de jongeren die nog niet zo’n headset hebben er ook niet warm voor lopen. Slechts 7% wil er eentje kopen, terwijl 52% het nog niet zeker weet of niet geïnteresseerd is. Het wekt de indruk dat mensen die al VR-hardware hebben niet onder de indruk zijn en mensen die er nog niet eentje hebben er ook niet op zitten te wachten.

Some critical updates on the sales/shipments of AR/VR headset devices / 有些關於AR/VR頭戴裝置的銷售/出貨關鍵更新https://t.co/lWF0FONYjG — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 5, 2023

Apple wil de eerste headset waarschijnlijk richten op ontwikkelaars en professionals, niet op tieners. Gezien de prijs hoeven we niet te verwachten dat het een mainstream product wordt. Ook de goedkopere uitvoering die rond 2025 moet verschijnen zal niet meteen de jongere doelgroep overtuigen. Apple’s aanstaande grote productaankondiging roept dan ook veel vragen op. Intern zou Apple verdeeld zijn of dit wel het juiste moment is om een dergelijke headset te introduceren en of het product wel voldoende uitontwikkeld is. Apple CEO Tim Cook en COO Jeff Williams zouden echter haast willen maken met dé onthulling van het jaar.