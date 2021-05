AirTag ombouwen tot plat kaartje

Eén van de klachten over de AirTag is dat je maar één vorm hebt, die niet zo makkelijk in de meeste portefeuilles past. Ben je handig met de soldeerbout, dan kun je het voorbeeld volgen van Andrew Ngai. Hij bedacht dat het circuit board (PCB) en de batterij eigenlijk wel van elkaar gesplitst kunnen worden, waardoor je een plattere vorm zou kunnen krijgen. In de AirTag zijn ze bovenop elkaar gestapeld, waardoor de tracker een dikte krijgt van 8 mm. Haal je de twee onderdelen los, dan zijn ze elk iets meer dan 3 mm dik. Naast elkaar gelegd zou je een plat kaartje ervan kunnen maken. Andrew gebruikte zijn 3D-printer om een houder te maken, zodat de elektronische onderdelen en de batterij naast elkaar gelegd kunnen worden.



Wat leuk is aan de video die Andrew maakte, is dat je duidelijk zijn twijfels hoort over hoe hij te werk moet gaan, maar je hoort ook het enthousiasme in zijn stem als blijkt dat alles nog steeds goed werkt. Andrew haalde een AirTag uit de verpakking en verwijderde het plastic, zodat deze in koppelmodus staat. Op die manier kon hij in elke stap van het proces controleren of alles nog werkte.

Wat je nodig hebt is een hittepistool of verfbrander, een soldeerbout, een 3D-printer en wat kennis van elektronica. Het kan zijn dat je hiermee je AirTag vernielt, dus wees erop voorbereid dat het niet zo makkelijk kan gaan als in de video te zien is. Andrew haalde de AirTag uit elkaar, soldeerde draadjes om te zorgen dat er verbinding met de batterij wordt gemaakt en legde alles in een 3D-geprinte behuizing. Het resultaat is een plat kaartje dat iets meer dan 3 mm dik is. De CR2032-batterij bepaalt daarbij het eindresultaat, want die is 3,2 mm dik. In de video legt Andrew terloops ook nog even uit dat bij CR2032 de cijfers staan voor 20 mm diameter en 3,2 mm dikte.

Het verwijderen van de achterkant en de batterij van de AirTag is vrij simpel, maar de onderdelen zitten vastgeplakt aan de plastic behuizing en dat kostte wel wat moeite. Met het hittepistool op een temperatuur van 65 graden Celsius lukte het om de PCB los te maken. De grootste uitdaging was echter om de PCB weer verbinding te laten maken met de batterij. Daarvoor moet je op de juiste plek wat draadjes solderen.

Alternatief: een Tile Slim

Andrew ging nog een stap verder: hij uploadde het STL-bestand voor de 3D-geprinte kaarthouder op Thingiverse, zodat iedereen er nu mee aan de slag kan gaan. Wil je een dunne kaart voor in je portemonnee, dan zou je ook eens kunnen kijken naar de Tile Slim. Die vereist geen soldeerwerk en is 2,4 mm dun. Ben je geen fan van Tile, dan zul je moeten wachten op een platte variant van de AirTag.