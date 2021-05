Apple heeft App Stores voor verschillende apparaten: naast de iPhone en iPad kun je sinds een aantal jaren ook apps installeren op je Mac, Apple TV en Apple Watch. Maar qua omvang zijn ze niet met elkaar te vergelijken. Uit de rechtszaak Apple vs Epic Games komen nieuwe cijfers naar buiten, waaruit blijkt hoe dominant de iOS App Store eigenlijk is. Alle andere platformen komen er niet bij in de buurt.



Het maakt ook duidelijk waarom Apple het overzetten van apps van iOS naar macOS gemakkelijker heeft gemaakt met Project Catalyst. Er is nu eenmaal weinig aanbod op de Mac.

In 2019 waren dit de aantallen:

1,1 miljoen iOS-apps

27.240 macOS-apps

10.009 tvOS-apps

Dat de iPad hier niet apart wordt genoemd, komt omdat de meeste apps tegenwoordig voor beide platformen geschikt zijn.

Dit zijn de cijfers voor een gemiddelde week in november 2019, toen de volgende apps werden ingediend bij Apple:

58.875 iPhone-apps, waarvan 15.069 nieuw

681 Mac-apps, waarvan 152 nieuw

142 Apple TV-apps, waarvan 27 nieuw

In de genoemde week werden slechts 73 nieuwe apps voor watchOS ingediend. Als je je afvraagt waarom macOS- en tvOS-apps veel sneller worden goedgekeurd, dan komt dat omdat er gewoon veel minder worden ingediend ter beoordeling.

De meeste cijfers zijn afkomstig uit de verklaringen van Trystan Kosmynka, een van de leidinggevenden in het reviewproces van de App Store. Apple heeft meer dan 500 mensen die wekelijks 100.000 apps per week beoordelen. Er zou veel sprake zijn van overwerk. Epic wil de cijfers gebruiken om aan te tonen dat de medewerkers hun werk nauwelijks goed kunnen doen vanwege de enorme werkdruk.

Apple benadrukt vaak hoeveel banen er zijn gecreëerd dankzij de App Store. Maar uit de documenten blijkt ook dat Apple je in één klap werkloos kan maken, door een app te blokkeren. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Tribe, nadat een andere ontwikkelaar erover klaagde. Tribe kreeg geen antwoord meer op mailtjes wat er aan de hand was.

Apple TV kwam als gameplatform nooit van de grond

Eén ding maken de cijfers in ieder geval duidelijk: het aantal apps voor de iPhone is gigantisch en er zijn maar weinig ontwikkelaars bereid om apps voor tvOS en watchOS te maken. De App Store voor tvOS bestaat sinds de Apple TV HD in 2015 verscheen (toen nog Apple TV 4 geheten). Het was voor het eerst mogelijk om zelf apps te installeren op de Apple TV.

Toch heeft Apple het apparaat nooit gepromoot als een vervanger van een gameconsole en stelde ook allerlei beperkingen. Zo waren games verplicht om ook de Apple TV Remote te ondersteunen voor het bedienen van een game. Games mochten niet 100% afhankelijk zijn van een controller. Dat maakte het moeilijk om echt leuke games te maken en ontwikkelaars vonden het te veel gedoe om hun games speciaal aan te passen voor een gameplatform dat zich nog niet had bewezen.



Bij watchOS-apps is het goed om te weten dat ze vaak deel uitmaken van een iOS-app.

Steeds minder animo voor watchOS-apps

Bij de Apple Watch waren er andere beperkingen. Zo waren de apps in het begin erg traag en waren veel API’s alleen beschikbaar voor Apple’s eigen apps. Veel ontwikkelaars van het eerste uur trokken zich later terug. Er was bijvoorbeeld wel een Instagram-app voor de Apple Watch, maar op het moment dat Apple native apps eiste zagen de ontwikkelaars het nut niet om er nog moeite in te steken. De app werd verwijderd en kwam nooit meer terug. Hetzelfde geldt voor Google Maps, eBay, Amazon en diverse andere apps. In Nederland zagen De Telegraaf en Rabobank geen heil meer in Apple Watch-apps, waarschijnlijk omdat ze nauwelijks werden gebruikt.