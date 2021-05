Er blijkt een verborgen developer-menu voor de AirTag te zijn, die je via een trucje kan activeren. Maar pas op, want na het aanpassen van instellingen kan je AirTag niet of minder nauwkeurig werken.

Als je experimenteel ingesteld bent, dan kun je je wagen aan het nieuw ontdekte developer-menu van de AirTag. In de huidige versie van iOS (iOS 14.5.1) zit namelijk een verborgen AirTag-menu voor ontwikkelaars verstopt. Daarmee ken je de Nauwkeurig zoeken-functie manipuleren, maar het het kan je AirTag ook onbruikbaar maken.



Aanpassingen maken in dit verborgen ontwikkelaarsmenu van de AirTag is geheel op eigen risico. De verkeerde instellingen kan ervoor zorgen dat de functie voor Nauwkeurig zoeken helemaal niet of niet goed meer werkt. iCulture is niet verantwoordelijk en levert ook geen verdere support.



Verborgen developer mode van AirTag

Het menu is per toeval ontdekt door een Reddit-gebruiker. Je activeert het menu door naar Nauwkeurig zoeken te gaan (Open Zoek mijn-app > AirTag kiezen > Zoek in de buurt met groene pijl) en vervolgens vijf keer snel achter elkaar op de naam linksboven te tikken. Het verborgen developer-menu van de AirTag verschijnt in beeld. Dit werkt alleen op de iPhone 11 en nieuwer, omdat het gebruikmaakt van de U1-chip.

In dit menu kun je allerlei instellingen aanpassen (nogmaals, geheel op eigen risico). Je kan bijvoorbeeld de blur van de camera aanpassen (waardoor je bijvoorbeeld je eigen omgeving juist scherp in beeld kan krijgen bij het zoeken), maar er is ook een verborgen Eco-modus. Wat dit precies doet is niet bekend. Je kan ook de hoeveelheid stipjes aanpassen die in beeld verschijnen voordat de verbinding met de U1-chip gemaakt wordt. Je kunt het menu weer laten verdwijnen door opnieuw vijf keer op de naam te tikken.

Standaardinstelling weer terugzetten

Gaat er toch iets mis? De standaardinstelling voor de dots is 150. Bij andere instellingen voor de dots lijkt de functie niet (goed) meer te werken. Je kan ook wisselen tussen een proximity mode en interactive mode, maar we raden af om hiermee te experimenteren. Middenin het scherm kun je de schuifknoppen aanpassen om instellingen te wijzigen. Door op de waardes links vooraan te tikken, kun je dit weer resetten. Hieronder zie je wat de standaardinstellingen zijn, mocht er toch iets mis gaan. Zorg er dus voor dat de AirTag onderaan in dit scherm op Proximity Mode staat. Zet ook de Eco-modus uit.

Het is onduidelijk of dit menu per ongeluk nog beschikbaar is of dat Apple dit bewust in de publieke versie van iOS verwerkt heeft. Apple zou dit voor support kunnen gebruiken, mocht er iets niet meer goed werken met de AirTag. Wij denken dat dit menu niet bedoeld was voor de gewone gebruikers en dat het bij een volgende software-update weer verwijderd wordt.