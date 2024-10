El Hoyo 2 (2024)

Nadat een mysterieuze leider zijn wetten oplegt in een wreed systeem van verticale cellen, gaat een nieuwkomer in tegen een dubieuze methode om het eten te verdelen. Het vervolg op de heftige film El Hoyo neemt je mee naar een dystopische toekomst waarin gevangenen in verticale cellen worden geplaatst. Iedere dag komt er een platform vol met eten naar beneden. Dit betekent dat de gevangenen op de hoge verdiepingen voldoende kunnen eten, maar dat er onderaan bijna niets meer over is. In deel 2 ontstaat er een opstand.