Volgens Mark Gurman gaat Apple afstappen van de jaarlijkse cyclus van product-upgrades. We kunnen dus minder frequente releases verwachten. Dit voorkomt dat er nieuwe producten uitkomen waarin vrijwel niets is verbeterd.

Apple is een cyclisch bedrijf: in juni krijgen we de nieuwe softwareversies te zien en in september en oktober volgen dan de nieuwe iPhones, iPads en Macs. Deze aanpak heeft volgens Gurman meerdere voordelen. Zo is er geen verwarring wanneer bepaalde producten klaar moeten zijn en dat is handig voor werknemers, investeerders, analisten en de media. Elk najaar zorgt dit voor een flinke boost in de verkopen, zo vlak voor de feestdagen. Maar volgens Mark Gurman van Bloomberg is Apple dit niet langer van plan. Dit heeft te maken met het bredere assortiment, waardoor het niet meer praktisch is om devices elk jaar te updaten.

Dat was dit jaar te zien bij de Apple Watch Ultra. Terwijl het logisch zou zijn geweest als dit jaar de Apple de Apple Watch Ultra 3 was verschenen, koos Apple ervoor om dit niet te doen. Logisch misschien, want vorig jaar bood de Apple Watch Ultra 2 eigenlijk niet zoveel vernieuwingen. Daardoor ontstaat wel de ongebruikelijke situatie dat de Apple Watch Series 10 op sommige punten voorloopt op de Ultra. Er zijn ook producten zoals de iPhone SE en de Apple Watch SE die niet zo vaak een update nodig hebben. Mensen kopen ze vooral vanwege de lage prijs en niet omdat er de nieuwste technologie in zit.

Het lijkt erop dat Apple voortaan nieuwe producten uitbrengt op het moment dat ze klaar zijn en niet omdat er alweer een jaar is verstreken. Gurman schrijft dat Apple functioneel georganiseerd is, waardoor bijvoorbeeld audio-engineers tegelijk moeten werken aan nieuwe AirPods én speakers voor de Mac, Apple Watch en iPhone. Daarnaast heeft Apple een reeks besturingssystemen, die ook allemaal op tijd klaar moeten zijn. Het gevolg is dat sommige software-functies soms maanden later komen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Apple Intelligence. In dit geval was het min of meer gepland, maar het komt ook voor dat functies noodgedwongen moeten worden uitgesteld, omdat ze nog niet klaar zijn.

Wel elk jaar een nieuwe iPhone

Bij de iPhone zal Apple waarschijnlijk niet afwijken van de jaarlijkse upgraderondes, maar bij de andere producten is het goed mogelijk dat Apple selectiever zal zijn. Zo kreeg ook de Apple Watch SE niet de verwachte upgrade. Alle aandacht was daardoor gericht op de Apple Watch Series 10 – en misschien was dat maar goed ook, want die bevatte genoeg functies om enthousiast van te worden. Het gevolg is wel dat Apple minder voorspelbaar wordt. Maar of dat erg is?

Bloomberg heeft ook informatie over de AirTag 2 release en de uitrol van M4 Macs, die in november wordt verwacht.