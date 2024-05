Het lijkt erop dat Apple op termijn toch ook nog een iPad Air met M3-chip uit wil brengen, ondanks dat er nu net een nieuwe M2 iPad Air verschenen is. maar het kan nog wel even duren voordat er een M3 iPad Air komt.

Apple verraste vriend en vijand tijdens het iPad-event: de nieuwe iPad Pro heeft een M4-chip, terwijl de nieuwe iPad Air 2024 blijft steken op een M2-chip uit 2022. Maar hoe zit het dan met de M3-chip, die Apple pas afgelopen oktober voor het eerst aankondigde? Volgens een bron op X (Twitter) gaat Apple op den duur wel degelijk een iPad Air met M3-chip uitbrengen.

‘iPad Air met M3-chip in de maak’

Volgens de bron wil Apple de iPad Air qua chip vanaf nu altijd een of twee stapjes achter laten lopen op de iPad Pro. De volgende generatie van de iPad Air zou daarom de overstap maken naar de M3-chip, zodat hij niet te dicht in de buurt komt van de nieuwste M4 iPad Pro (of een eventuele toekomstige M5 iPad Pro). De M3-chip heeft meerdere voordelen ten opzichte van de M2-chip, met name qua grafische kracht. De M3-chip ondersteunt bijvoorbeeld ray tracing met hardware-acceleratie, waardoor met name lichtinval in games er mooier uit ziet. Op dit moment mis je dat dus bij de nieuwste iPad Air 2024.

Bekijk ook Dit zijn de 10 verbeteringen en nieuwe functies van de iPad Air 2024 Er is een nieuwe iPad Air en daarin vinden we diverse nieuwe functies. Wat is er in het kort nieuw in de iPad Air 2024 ten opzichte van de voorganger?

Maar op wat voor termijn komt er dan een iPad Air met M3-chip? Daar doet de bron geen uitspraken over. Het is niet ondenkbaar dat Apple in 2025 een M3 iPad Air gaat uitbrengen, nog voordat er een nieuwe iPad Pro uit komt. De iPad Air 2024 is immers vooral een spec-bump. Een model met M3-chip kan meer veranderingen brengen, zoals een nieuw OLED-scherm of bijvoorbeeld een dunner design. Er zijn in het verleden al meer geruchten geweest over een iPad Air met OLED-scherm.

Al met al gaat het zeker nog even duren voordat er alweer een nieuwe iPad Air aan komt. Apple doet meestal zo’n anderhalf tot twee jaar met een generatie van de iPad Air, dus een release van een eventuele M3-versie laat waarschijnlijk nog tot eind 2025 op zich wachten.