Als je je Apple Pencil kwijt bent, is er een manier om deze weer te vinden. Maar je hebt er wel de nieuwste Apple Pencil voor nodig. In deze tip lees je hoe de Zoek mijn-functie van de Apple Pencil Pro werkt.

Bij de eerste generatie Apple Pencil was het relatief eenvoudig om de schrijfpen kwijt te raken. Er was namelijk geen makkelijke manier om de Apple Pencil samen bij de iPad op te bergen. Om nog maar te zwijgen over het dopje aan het uiteinde die je eraf moet halen om hem op te laden. Bij de Apple Pencil 2 en nieuwere modellen heeft Apple hier iets op bedacht: je kan hem magnetisch aan de zijkant van de iPad vastplakken, zodat je hem (bijna altijd) binnen handbereik hebt. Toch kan het gebeuren dat je de Apple Pencil kwijt bent. Met ingang van de nieuwe Apple Pencil Pro is er een zoekfunctie. Met de Zoek mijn-app kun je op basis van het Bluetooth-signaal de Apple Pencil lokaliseren.

Zoek mijn Apple Pencil: dit heb je nodig

Om de zoekfunctie van de Apple Pencil te kunnen gebruiken voor het geval dat je hem kwijt bent, heb je wel de juiste spullen nodig. Het werkt alleen bij deze apparaten:

De zoekfunctie werkt op basis van het Bluetooth-signaal. Hoe sterker het signaal tussen de iPad en de Apple Pencil Pro, hoe dichterbij je in de buurt bent. Er zit geen Ultra Wideband-chip in de Apple Pencil of in de iPad, dus je kunt niet nauwkeurig zoeken zoals met bijvoorbeeld een AirTag. Een speaker ontbreekt ook, dus je zult puur op de visuele aanwijzingen af moeten gaan om de Apple Pencil Pro te lokaliseren.

Apple Pencil toevoegen aan Zoek mijn-app

Voordat je de Apple Pencil Pro kan zoeken voor het geval dat je hem kwijt bent, is het belangrijk dat je deze eerst toevoegt aan de Zoek mijn-app. We adviseren om dit meteen te doen zodra je een Apple Pencil Pro gekocht hebt. Dit gaat namelijk niet automatisch:

Open de Zoek mijn-app op de iPad waar de Apple Pencil Pro aan gekoppeld is. Ga naar het Apparaten- of Objecten-tabblad en tik op het plusje. Kies voor Voeg Apple Pencil toe. Bevestig de Apple Pencil Pro aan de iPad. Tik op Voeg Apple Pencil toe, gevolgd door Gereed.

Nu de Apple Pencil toegevoegd is aan de Zoek mijn-app, zie je op een kaartje altijd de laatst bekende locatie, inclusief het adres.

Apple Pencil Pro kwijt: zo vind je hem met Zoek mijn

Als je de Apple Pencil Pro eenmaal verloren bent, volg je deze stappen om hem te vinden:

Open de Zoek mijn-app op de iPad waar de Apple Pencil Pro aan gekoppeld is. Ga naar het Apparaten-tabblad en tik tussen je apparaten op de Apple Pencil. Je ziet nu de laatst bekende locatie. Tik op Zoek in de buurt als je op dezelfde locatie bent. Ben je dat niet, dan kun je een route starten. Hou je iPad verticaal vast. Er verschijnt een witte stip in beeld met daaromheen een blauwe cirkel. Hoe groter de blauwe cirkel, hoe dichter je in de buurt bent. Beweeg met je iPad totdat de blauwe cirkel zo groot mogelijk is. Wordt de cirkel kleiner, dan loop je in de verkeerde richting. Staat er Binnen bereik, dan is de Apple Pencil in de buurt. Zoek hem verder zonder gebruik te maken van de iPad en Zoek mijn-app.

Andere Apple Pencil kwijt? Zo voorkom je het

Voor de andere modellen (Apple Pencil 1, Apple Pencil 2 en Apple Pencil met usb-c) is er niet zo’n handige zoekfunctie. Bij de Apple Pencil 2 en Apple Pencil met usb-c kun je hem magnetisch aan de iPad bevestigen. We raden dan ook aan om dit altijd te doen als je de Pencil niet gebruikt, om te voorkomen dat hij zoekraakt.

Een andere manier om ervoor te zorgen dat je een Apple Pencil niet kwijt raakt, is om deze in bijvoorbeeld een etui te stoppen en daar een AirTag in te doen. Je kunt daar nog andere spulletjes in bewaren die je vaak kwijt raakt. Door er een AirTag in te stoppen kun je de etui (en dus de Apple Pencil) altijd terugvinden.

Als je de Apple Pencil echt kwijt bent en je hem niet meer kunt vinden, zit er niets anders op dan een nieuwe Apple Pencil te kopen.

