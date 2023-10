Update 20 oktober 2023: Ook Mark Gurman zegt nu dat de AirPods Max pas in de loop van volgend jaar gepland staan. Ook zou er geen H2-chip in zitten.

AirPods Max voor Scary Fast-event

Het is de eerste keer dat Apple op zo’n laat tijdstip een event organiseert. Voor Amerikaanse gebruikers is het tussen 17:00 uur en 20:00 uur in de avond, typisch een moment waarop je wat hongerig begint te worden. Terwijl Apple de wonderbaarlijke eigenschappen van de M3-chip uitleggen, kunnen de influencers knabbelen aan een heel ander soort chips. Interessanter is echter het feit dat Apple de AirPods Max hoofdtelefoon meestuurt om het event te beluisteren. Het gaat hier om het huidige model, dat al sinds 2020 onveranderd in de winkel ligt. Dat wijst erop, dat er voorlopig geen opvolger aan zit te komen.

De snackbox is onder andere naar YouTuber Lamarr Wilson, die tegenwoordig ook dagelijks op TikTok te vinden is. De influencer noemt zich ‘The Unboxing Guy’ en laat op foto’s zien wat hij in zijn pakket vond. Door drankjes, snacks en snoep te sturen hoopt Apple dat de influencers massaal gaan kijken naar het event.

Waarom AirPods Max?

Dat Apple een paar gloednieuwe AirPods Max meestuurt, heeft een reden. Apple wil graag dat de influencers het event in spatial audio gaan beluisteren. Op het bijgeleverde briefje van ‘Your Friends at Apple’ staat namelijk:

To make your viewing experience a bit more “spatial”, we hope you’ll enjoy immersive listening with AirPods Max, along with a few sweet and spooky snacks.

Ook verderop staat nogmaals: ‘Experienced in Spatial Audio’. Apple legt sterk de nadruk op de ruimtelijke audio-kwaliteiten van de hoofdtelefoon en spreekt nooit over de lossless audiokwaliteit (logisch, want dat zit er nog steeds niet in). Het feit dat Apple nu nog de ‘oude’ AirPods Max uitdeelt aan influencers, maakt wel duidelijk dat er in de nabije toekomst geen opvolger uit gaat komen. Dat hadden we overigens ook niet verwacht; alle geruchten wijzen op een AirPods Max 2 in 2024, waarbij we hopen dat lossless audio tegen die tijd wél wordt ondersteund. Een lagere prijs, usb-c en een nieuwe ultra wideband-chip zouden we ook graag zien. Omdat het bijna 2024 is, zou die opvolger wel eens veel later in het jaar kunnen komen zodat de influencers niet over een paar weken al met een verouderd model zitten opgescheept.

Apple-event met ruimtelijk geluid

We verwachten dat Apple de volgende generatie Macs met M3-chip aankondigt, waaronder de nieuwe 24-inch iMac met M3 en vernieuwde modellen van de 14-inch en 16-inch MacBook Pro. Deze zullen voorzien zijn van M3 Pro en M3 Max. Apple noemt het event ‘Scary Fast’ en wekt daarmee de indruk dat de prestaties van de CPU en GPU een indrukwekkende sprong gaan maken. Waarschijnlijk krijgen we tijdens het event veel grafieken en percentages te zien, waarbij de prestaties van de M3-chip worden vergeleken met “de populairste Windows-computers van dit moment”. Maar we verwachten ook dat er veel demo’s van games en andere multimedia te zien zullen zijn, zodat het ruimtelijke geluid goed tot z’n recht komt.

Nieuw is dat de M3-chip is gemaakt met een 3-nanometer fabricageproces, zoals eerder al bij de A17 Pro-chip van de iPhone 15 Pro-modellen gebeurde.

Van iCulture kun je natuurlijk ook om 1 uur ’s nachts doorlopend verslaggeving verwachten, zonder snacks en koptelefoons. Alle verwachtingen van het Apple-oktober 2023-event lees je in onze round-up.