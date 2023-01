Gehoorfuncties: het zit al op de AirPods

Bij de AirPods zijn we het al gewend: je kunt met functies als Live Luisteren en Gespreksversterking zorgen dat je gehoor wordt ondersteund. Het is bedoeld voor mensen met lichte gehoorproblemen die nog niet toe zijn aan een echt gehoorapparaat. Ook zorgt de transparantiemodus op de AirPods ervoor dat spraak helderder klinkt, zodat je een gesprek kunt voeren terwijl je muziek luistert. Stilletjes heeft Apple al heel wat functies ingevoerd die ze geschikt maken als hulpje bij gehoorproblemen. Andere oordopjesfabrikanten zoals Sennheiser en Sony en Bose ontdekken ook dat er een markt voor is en brengen draadloze oortjes met gespreksversterkende functies uit.



Gehoorapparaat kopen bij de drogist of telefoonwinkel

In de VS is het sinds een tijdje mogelijk om over-the-counter gehoorapparaten aan te bieden, zonder dat je de gebruikelijke gehoortest hoeft te doen. Traditionele fabrikanten van gehoorapparaten zoals Eargo en Nuheara zien hun kans, maar zitten met een probleem: consumenten hebben nog nooit van deze merken gehoord. Ze zoeken daarom aansluiting bij bekende merken. De Eargo 7 zal bijvoorbeeld bij de telefoonwinkels van Verizon in de schappen liggen. Dit verlaagt de drempel om ze aan te schaffen. Ze bevatten nieuwe functies zoals Sound Adjust Plus met Clarity Mode, om automatisch te wisselen tussen het versterken van de spraak of het reduceren van herrie in luide omgevingen.

Sony werkt samen met het Deense bedrijf WS Audiology om oordopjes te maken die helpen bij gehoorproblemen, terwijl Bose gekozen heeft voor een samenwerking met Lexie. Het zijn namen waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt, maar door het logo van een bekend consumentenmerk erop te plakken koop je ze makkelijker. Zo besloot Nuheara samen te werken met een bekende printerfabrikant.

De HP Hearing Pro zal verkrijgbaar zijn bij populaire Amerikaanse retailers zoals Best Buy en zijn voorzien van het logo van HP, maar de achterliggende technologie wordt geleverd door Nuheara. De samenwerking pakt voor beide partijen gunstig uit: HP had ooit een kwakkelende medische divisie, maar deed er niet zoveel meer mee, terwijl de merknaam nog steeds vertrouwen wekt. “HP staat voor kwaliteit”, aldus de CEO van Nuheara. Als je in de winkel met je ogen langs de schappen gaat is HP een merk dat je meteen herkent.

Sennheiser True Wireless met Conversation Clear Plus

Ook in Europa zijn er audiofabrikanten die de nieuwe markt van ‘lichtgewicht’ gehoorapparaten hebben ontdekt. Op CES 2023 toont Sennheiser de True Wireless oordopjes met Conversation Clear Plus. Daarmee vervaagt de grens tussen Bluetooth-oordopjes en medische gehoorapparaten nog iets verder. Ze worden gepresenteerd als “spraakondersteunde wearables” die prima audiokwaliteit leveren en over automatische ruisonderdrukking beschikken. Maar ze kunnen ook de weergave van spraak verbeteren, als je mensen niet meer goed kunt verstaan.

De bijbehorende app voert de gehoortest uit, waarna de functie op je persoonlijke gehoorsituatie wordt aangepast. Dat kan met de AirPods overigens ook. Op de iPhone vind je standaard al een optie om je gehoor te testen en het geluid van de AirPods en andere oortjes erop af te stemmen. Je vindt dit via Instellingen > Toegankelijkheid > Audio/Visueel > Aangepaste koptelefoon. Zet de schakelaar aan en tik op Configuratie van aangepast geluid om de test te doen. Je moet nu met de oortjes in verschillende fragmenten luisteren en zeggen welke het beste klinkt. Deze functie heet Aangepaste koptelefoon en werkt ook met sommige andere oordopjes.

Bekijk ook Zo stem je je koptelefoon of oordopjes beter af op jouw gehoor Wist je dat er op de iPhone een luistertest aanwezig is, waarmee je aangepast geluid voor je oordopjes en koptelefoon kunt instellen? Je moet hiervoor meerdere audiosamples beluisteren. Ook kun je een audiogram maken. In deze tip lees je hoe het werkt.

De marketingfoto’s van Sennheiser tonen vooral oudere mensen, die enthousiast meedoen in het sociale verkeer terwijl ze de oordopjes dragen. Toch zouden ze ook van pas kunnen komen bij jongeren die gehoorschade hebben opgelopen door te harde muziek door… oordopjes? Ze gaan 9 uur mee op een batterij en met de oplaadcase kun je in totaal 27 uur luisteren. Je zou het er dus een volledige werkdag mee kunnen volhouden.

Je kunt je echter afvragen of je toch niet beter naar de audicien kunt gaan. Met een verkoopprijs van 849 euro is er bij de Sennheiser True Wireless-oortjes niet bepaald sprake van een instapmodel. Een gehoorapparaat is vaak iets duurder, maar wordt wel (deels) vergoed door de ziektekostenverzekering waardoor je uiteindelijk goedkoper uit kan zijn én een betere meting krijgt door een professional. Pluspunt is wel dat de Bluetooth-oordopjes van Sennheiser er normaal uit zien en niet de indruk wekken dat je een gehoorapparaat draagt. Ze liggen vanaf 20 januari in de winkel.

