Firmware-update 2C54 voor AirPods 2 en AirPods Pro

Apple brengt met enige regelmaat firmware-updates uit voor de AirPods, al zijn ze een stuk minder frequent dan iOS-updates. Hoewel er geen nieuwe functies aan toegevoegd worden, verbetert Apple wel enkele andere punten, zoals de prestaties. Dat is mogelijk nu ook weer het geval, met de 2C54 firmware-update voor de AirPods 2 en AirPods Pro.



Apple lost in deze versie mogelijk een paar bugs op. Zo kan het voorkomen dat de AirPods problemen hebben bij het maken van een verbinding. Wat Apple precies verbeterd heeft, is echter lastig te achterhalen. Apple geeft geen releasenotes vrij, dus de verbeteringen moeten we uit de praktijk opmerken.

De update is vandaag uitgebracht en wordt als het goed is automatisch geïnstalleerd. Dit gebeurt op de achtergrond, zodat je daar als gebruiker geen last van hebt. Toch is er een manier om het updaten te forceren, mocht de laatste versie nog niet geïnstalleerd zijn. Je kunt dit het beste doen door de AirPods in de oplaadcase te stoppen, te verbinden met het stroomnet en de oplaadcase te openen. Zorg er dan voor dat de AirPods met je iPhone verbonden zijn en sluit de oplaadcase. De update wordt nu geïnstalleerd. Hou er rekening mee dat het eventjes kan duren.

Je kan zelf checken of de laatste versie al op je AirPods geïnstalleerd is. Dit doe je door de AirPods met je iPhone te verbinden (door ze bijvoorbeeld in je oren te doen) en in de Instellingen-app te gaan naar Algemeen > Info > AirPods. Achter Firmwareversie zie je het huidige versienummer. In onze tip over de AirPods update installeren lees je er meer over.

Bekijk ook Zo kun je je AirPods updaten (en handmatig firmware bijwerken) Een AirPods update installeren is zo gepiept: in deze tip leggen we uit waarom je nieuwe firmware voor de AirPods zou willen installeren en hoe je de update initieert.

Merk jij na de update verschil? Laat het ons weten in de reacties!