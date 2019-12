Als er één klacht is waar MacBook-gebruikers het unaniem over eens zijn, dan is het wel het toetsenbord. Sinds 2016 gebruikt Apple een vlindertoetsenbord, dat werd gepresenteerd als de toekomst van MacBook-toetsenborden. Apple beloofde een nauwkeurigere typervaring en het design was ook een stuk platter, waardoor de MacBooks zelf dunner en lichter konden worden. Maar het pakte allemaal anders uit: een groeiend aantal gebruikers had last van vastzittende toetsen als gevolg van stof en kruimels. Apple was genoodzaakt om een reparatieprogramma voor het MacBook-toetsenbord in het leven te roepen, dat zelfs geldt voor de nieuwste modellen van voorjaar 2019.

Maar met de nieuwe 16-inch MacBook Pro hoopt Apple nu definitief een einde te maken aan de problemen waar het toetsenbord al een tijdje mee te kampen heeft. Wij hebben het nieuwe toetsenbord van de 16-inch MacBook Pro geprobeerd en delen hier onze ervaringen.



Ervaringen toetsenbord MacBook Pro 16-inch

Allereerst is het goed om te begrijpen wat precies het verschil is tussen een schaar- en een vlindertoetsenbord. Bij een vlindertoetsenbord heeft het mechanisme onder elke toets de vorm van een vlinder. Het voordeel is dat het daarbij niet uitmaakt waar je op de toets drukt, omdat deze geleidelijker ingedrukt wordt. Bij een schaarmechanisme zit het mechanisme kruislings in elkaar, waardoor een toets wat kan kantelen als je deze op de zijkant indrukt. Het schaarmechanisme is minder gevoelig voor kruimels, maar het typen voelt wel anders. Dit is dus ook het mechanisme wat weer in de nieuwste MacBook Pro zit. Apple noemt dit het Magic Keyboard, vernoemd naar het losse toetsenbord voor de iMac.

Langere button travel

Zodra je je eerste zin met het nieuwe toetsenbord van de MacBook Pro getypt hebt, merk je hoe fijn dat eigenlijk is. We begrijpen de redenen waarom Apple in 2016 overgestapt is op het vlindermechanisme, maar hadden eigenlijk meteen al heimwee. Allereerst is de button travel een stuk langer. Deze term wordt gebruikt om aan te geven hoe ver je een knop in moet drukken voordat de toetsaanslag geregistreerd wordt. De iets langere button travel zorgt ervoor dat je minder vaak een toets niet goed indrukt. Bij het vlindermechanisme gebeurde het nog wel eens dat een toetsaanslag niet goed opgepakt werd, omdat je iets minder kracht hoeft te zetten. Dit had als gevolg dat je de toets soms simpelweg niet goed indrukt. Daar hebben we bij het schaarmechanisme veel minder last van. Je hebt veel meer het gevoel dat je knoppen aan het indrukken bent, in plaats van kleine klikjes bij het vorige toetsenbord.

Overigens is de button travel niet gelijk met het oude schaarmechanisme van de modellen uit 2015. Officieel is de key travel 1mm. Dat is het dubbele van die van het vlindertoetsenbord, maar zo’n 0,5mm korter dan van de modellen uit 2015 en eerder. Hoewel het dus niet helemaal hetzelfde voelt, deed het ons wel sterk denken aan het model van vóór het vlindertoetsenbord.

Door de langere button travel klinkt het indrukken van de toetsen ook veel doffer. Bij het vlindertoetsenbord zijn het kleine harde klikjes, terwijl je het toetsenbord van de nieuwste MacBook Pro nauwelijks hoort. Dat bleek ook wel uit een test naar het geluid van het nieuwe toetsenbord, waarbij het aantal decibel met ruim een kwart minder is. Dat is niet alleen prettig voor jezelf, maar vooral voor collega’s die naast je zitten. Het hardere geluid van het vorige toetsenbord kan op den duur op je zenuwen werken, helemaal als iemand van zichzelf al fanatiek typt.

Qua typesnelheid merkten wij weinig verschil tussen het vorige vlindermechanisme en het nieuwe schaartoetsenbord. We typen nog net zo snel als voorheen, dus binnen no-time schrijf je je verslagen, teksten of andere getypte stukken. Wat we ook prettig vinden is dat de toetsen ietsjes verder uit elkaar staan. De kans dat je daardoor mis tikt, is kleiner dan bij het vlindertoetsenbord.

De vraag is hoe toekomstbestendig de toetsen zijn. We hebben meerdere dagen met het toetsenbord kunnen typen, maar het is nog lastig om te zeggen hoe betrouwbaar het toetsenbord op de lange termijn is. Het feit dat het toetsenbord niet in aanmerking komt voor het reparatieprogramma, geeft ons vertrouwen dat je hier zonder problemen jarenlang mee vooruit kan. Bovendien heeft dit mechanisme zichzelf inmiddels ruimschoots bewezen en de tweaks die Apple gedaan heeft zijn tot nu toe gunstig uitgepakt.

Andere verbeteringen

Tot slot heeft Apple nog twee andere verbeteringen aan het toetsenbord doorgevoerd. De Escape-toets is nu weer in fysieke vorm aanwezig. Hoewel wij de Escape-toets zelf weinig gebruiken, kunnen we ons voorstellen dat het prettig is dat deze nu weer gewoon op de tast beschikbaar is. Dat geldt ook voor de pijltjestoetsen, die nu weer in een omgekeerde T-vorm op het toetsenbord zitten. Het voordeel hiervan is dat je de toetsen zonder te kijken weet te vinden. In het gebruik bedien je bijvoorbeeld de cursor daardoor een stukje sneller.

Door de fysieke Escape-toets is de Touch Bar wel iets korter, maar daar merkten we in het gebruik niets van. We gebruiken de Touch Bar maar sporadisch voor wat systeemfuncties, dus de kortere OLED-strip was geen belemmering. Dat de Touch ID-sensor nu volledig losstaat van de Touch Bar, levert in de praktijk ook geen verschil op.

Conclusie ervaringen toetsenbord 16-inch MacBook Pro

Typen met het vernieuwde schaarmechanisme in de 16-inch MacBook Pro voelt weer als vanouds. Het voelt als een stabiel en betrouwbaar toetsenbord, zonder dat je inlevert op typesnelheid. We betrapten ons erop dat we minder fouten maken tijdens het typen en daardoor ook sneller klaar zijn met het typen van een stuk tekst. Apple heeft eindelijk begrepen waar de pijnpunten lagen en had wat ons betreft deze beslissing om het schaarmechanisme terug te brengen veel eerder moeten maken.

Wanneer volgt de rest van de line-up?

Het is nu dan ook de vraag wanner Apple dit toetsenbord naar de volledige line-up brengt. Wat ons betreft kan dat niet snel genoeg gebeuren en we denken dan ook dat Apple volgend jaar bijna alle modellen met dit toetsenbord uitrust. Voor in ieder geval de 13-inch MacBook verwachten we dat Apple het toetsenbord aanpast. De MacBook Air lijkt een wat lastiger verhaal, omdat het schaarmechanisme nou eenmaal wat dikker is dan het vlindermechanisme. Twijfel je nu over een nieuwe MacBook? Dan we toch aan om nog even de kat uit de boom te kijken, want met een veel beter toetsenbord heb je ongetwijfeld veel meer plezier.

