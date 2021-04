Apple heeft een nieuwe firmware-update voor de AirPods Pro en de tweede generatie AirPods uitgebracht met nummer 3E751. Of er nieuwe functies in zitten is nog niet bekend.

AirPods-firmware 3E751

Apple brengt op onregelmatige momenten firmware-updates voor de AirPods uit. De laatste keer dat dat gebeurde was in september 2020, toen versie 3A283 verscheen. Daar zat in ieder geval nog iets nieuws in: de ondersteuning voor Spatial Audio. Of er deze keer ook iets nieuws in de update zit, is nog even afwachten. Apple geeft zelf geen informatie, maar we gaan er vanuit dat het vooral performanceverbeteringen en bugfixes zijn.



Koppel de AirPods aan je iPhone. Luister 30 seconden naar muziek. Stop de AirPods terug in het doosje en sluit deze aan op de lader. Wacht een halfuur.

Wat we wel weten is hoe je de AirPods moet updaten: door ze gewoon te gebruiken. Wie ongeduldig is kan het proces ook een handje helpen door de AirPods uit het doosje te halen. De medewerkers van Apple Support raden het volgende aan:

Om te zien welke AirPods-firmware je hebt ga je naar Instellingen > Algemeen > Info > AirPods om te zien welke firmware is geïnstalleerd. Je ziet het bij Firmwareversie. Mochten er nog nieuwe functies worden ontdekt, dan lees je dat uiteraard hier.