De AirPods staan niet bekend om hun hoge repareerbaarheid. Dat komt mede door het gebrek aan schroeven en omdat alles met lijm in elkaar gezet is. Om meteen met de deur in huis te vallen: dat is bij de AirPods 3 niet anders. Toch zijn er wat verschillen in vergelijking met de AirPods Pro, ondanks dat het ontwerp erg op elkaar lijkt. Deze teardown van de AirPods 3 is gedaan door 52audio en op beeld vastgelegd.



AirPods 3 teardown

In de teardown wordt eerst de oplaadcase uit elkaar gehaald. Daarin zien we de gebruikelijke onderdelen, zoals de Lightning-poort, het moederbord, de magneten bij de sluiting en de spoelen voor draadloos opladen. In deze nieuwe oplaadcase zit een batterij van 345mAh, wat minder is dan bij de AirPods Pro. Toch kun je de AirPods 3 langer gebruiken, wat mede komt door de afwezigheid van geavanceerde functies zoals ruisonderdrukking. Nieuw is dat er aan de binnenkant rondom de batterij kleine magneetjes geplaatst zijn. Deze zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van MagSafe.

Om de AirPods 3 zelf open te maken, is weer het nodige snij en trekwerk vereist. Met een mesje en een pincet haal je de onderdelen eruit. Net als in de AirPods Pro zit de batterij in de kop, in plaats van in het stokje zoals bij de vorige generatie AirPods. Daarbij valt ook de nieuwe sensor in de kop voor draagdetectie op. Deze herkent huidoppervlak, zodat de AirPods geen muziek afspelen als je ze bijvoorbeeld los in je broekzak stopt. Alle onderdelen zijn met platte kabeltjes aan elkaar bevestigd.

In het stokje zit verder alleen de druksensor en microfoon, evenals de H1-chip van Apple. Deze H1-chip is opnieuw ontworpen. Hij is een stuk kleiner en ook de vorm is anders. Al met al zijn de AirPods 3 binnenin iets simpeler ontworpen dan de AirPods Pro.

Binnenkort verwachten we nog de AirPods 3 teardown van iFixit. Mocht daar nog iets interessants uit voortkomen, dan werken we dit artikel bij. Lees ook onze review van de AirPods 3, waarin we onze ervaringen met je delen.