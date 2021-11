Apple’s Stan Ng en Alan Dye vertellen in een interview over de uitdagingen waar ze voor stonden bij de Apple Watch Series 7. Stan Ng is vice-president productmarketing en kent dus vooral de verkoopkant, terwijl Alan Dye de opvolger van Jony Ive is op het gebied van interface-design. Voor Dye had het grotere display voordelen: hij had meer schermruimte om mee te werken en kan dingen nu duidelijker en toegankelijker in beeld brengen.



Met een licht gevoel voor overdrijving noemt Ng het nieuwe scherm een “belangrijke technische innovatie”. Hij is als marketeer dan ook de man die een gevoel van magie en verwondering moet zien over te brengen:

Het opnieuw ontworpen display op de Series 7 is een belangrijke technische innovatie. Het vergroten van het display is zo’n enorm voordeel voor gebruikers, maar alleen als het niet ten koste gaat van comfort, esthetiek, levensduur van de batterij of de uitwisselbaarheid van de bandjes.”

Voorafgaand aan de aankondiging van de Series 7 was er bij sommige gebruikers nogal wat angst dat oude horlogebandjes niet zouden passen, maar uit de uitspraken van Ng kun je afleiden dat dit een aspect is waar Apple wel degelijk rekening mee houdt. Je wilt niet voor honderden of duizenden euro’s aan onbruikbare bandjes blijven zitten.

Het groter maken van het scherm betekende dat het afdekglaasje, de interne componenten en de interne behuizing compleet opnieuw moesten worden ontworpen. Het glas is bovendien versterkt en Apple voegde ondersteuning voor snelladen toe.

Het grotere scherm gaf ook weer nieuwe mogelijkheden om de gebruikersinterface aan te passen. Alan Dye:

Dit was een kans om de hele ervaring te optimaliseren. We hebben de afgelopen jaren elk element opnieuw overwogen en herontworpen. We hebben honderden kleine maar volgens ons belangrijke wijzigingen aan gebracht om de UI in harmonie te brengen met het nieuwe display. Zo konden we de UI nog gebruiksvriendelijker maken.

Ook was tekstinvoer altijd een grote uitdaging op de Apple Watch. Dye is dan ook blij dat er eindelijk een QWERTY-toetsenbordje kon worden gemaakt. De randjes rondom de toetsen werden weggehaald zodat de toetsen zelf wat groter lijken. Dit maakt het voor gebruikers ook duidelijk dat nauwkeurigheid niet zo belangrijk is. Net als op een veegtoetsenbordje kun je ongeveer de toetsen aanraken die je bedoelt en de kunstmatige intelligentie raadt wat je (in het Engels) had willen typen. Meestal klopt het wel.

In de toekomst wil Apple de gebruikersinterface van de smartwatch nog verder optimaliseren, zodat informatie nog duidelijker gepresenteerd kon worden en er meer loze ruimte is.

Wil je meer weten, bijvoorbeeld over de nieuwe wijzerplaten en wat Apple met typografie heeft, dan kun je bij The Independent verder lezen.