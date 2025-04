Door hardcore iPad-gebruikers wordt al jarenlang geklaagd over het feit dat de software achterloopt op de hardware. Dat was misschien wel het meest duidelijk bij de iPad Pro 2024, die een hele krachtige M4-chip kreeg. Maar wat kon je daar dan extra mee? Eigenlijk niks. Ten opzichte van de M2 (en M1) varianten waren er geen nieuwe mogelijkheden en dat komt met name doordat de iPad op gebied van software tekortschiet. Gebruikers willen graag krachtige multitaskingfuncties, maar ondertussen zitten we nog met dezelfde multitaskingfuncties als jaren geleden. Maar nu lijkt er toch goed nieuws te zijn, want volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat iPadOS 19 meer op macOS lijken.

‘iPadOS 19 lijkt meer op macOS’

Er zijn drie verbeteringen waardoor iPadOS 19 volgens de bron meer op macOS gaat lijken. Hoewel hij geen concrete voorbeelden noemt, zegt Gurman wel dat de focus komt te liggen op productiviteit, multitasking en appvensterbeheer. Sinds iPadOS 16 heeft Apple wel Stage Manager, een functie waarmee je meerdere vensters van iPad-apps kan gebruiken. Deze functie kwam tegelijkertijd op iPad en Mac uit, maar werkt toch lang niet zo intuïtief als gebruikers zouden willen. Het is onduidelijk of de bron hint op een verbetering voor Stage Manager of dat er een geheel nieuw systeem komt om bijvoorbeeld te multitasken en vensters te beheren.

In macOS ben je bijvoorbeeld in staat om vensters tot op de pixel nauwkeurig te plaatsen en ook het formaat helemaal vrij aan te passen. Op de iPad gaat dat wat lastiger. Zo moeten vensters altijd geheel in beeld zijn (zelfs even tijdelijk gedeeltelijk uit beeld schuiven is niet mogelijk) en is er een aantal vaste formaten waarin vensters getoond kunnen worden. Ook de bediening van de vensters gaat wat anders: de drie gekleurde knoppen die je bij elk venster op de Mac linksboven vindt ontbreken bijvoorbeeld. Apple heeft met Stage Manager geprobeerd het wiel opnieuw uit te vinden, terwijl in de ogen van veel gebruikers het perfecte wiel allang bestond (namelijk multitasking op de Mac).

Of Apple ook nog verbeteringen gepland heeft voor bestaande iPad-multitaskingfuncties zoals Split View en Slide Over, is niet bekend. Apple introduceerde deze functies al jaren geleden, nog ver voor de komst van Stage Manager. In de basis is er niet veel veranderd. Zo is Split View nog steeds beperkt tot twee apps naast elkaar.

iPadOS 19 wordt tijdens de aankomende WWDC aangekondigd, op 9 juni 2025. Daarnaast verwachten we ook onder andere iOS 19 en watchOS 12. Voor iOS 19 staan ook grote veranderingen op de planning, zoals een nieuw design. Dit nieuwe design wordt ook voor iPadOS 19 verwacht. Lees ook ons artikel met de WWDC 2025 verwachtingen.