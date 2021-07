Netflix wil een eigen gamedienst ontwikkelen, waar je zonder extra kosten gebruik van kunt maken. In een brief aan investeerders geeft Netflix meer details.

Netflix voor games – maar nu echt

Heel wat gamediensten zijn al de ‘Netflix voor games’ genoemd, maar nu gaat Netflix er zelf mee aan de slag. Het bedrijf heeft bevestigd dat de gamedienst gratis beschikbaar komt voor bestaande abonnees. Het bevindt zich nog in een vroeg stadium en zal voortbouwen op eerdere interactieve activiteiten, zoals de Stranger Things-games en Black Mirror Bandersnatch, waarbij je zelf het verloop van het verhaal kon kiezen. Gaming is voor Netflix een nieuwe contentcategorie waar ze zich op willen richten, na films, animaties en reality tv. Ondertussen zal ook in de bestaande categorieën worden geïnvesteerd.



Concurrentie voor Apple Arcade?

Netflix wil zich vooral richten op games die zijn ontworpen voor mobiele apparaten. Daarmee begeeft het zich op het terrein van Apple Arcade, dat zich nadrukkelijk ook op mobiel richt. Bij Apple betaal je €4,99 per maand voor het hele gezin en krijg je toegang tot meer dan 200 reclamevrije games. Je kunt het spelen op je iPhone, iPad, Mac en Apple TV. Op welke platformen Netflix de games gaat aanbieden is nog niet bekendgemaakt, maar in ieder geval zullen iPhone en iPad van de partij zijn.

Een andere vraag is hoe Apple ermee omgaat. Het is niet toegestaan om een alternatieve appwinkel op de iPhone uit te brengen, dus Netflix is waarschijnlijk aangewezen op een oplossing in de browser of streaming. Google Stadia, Microsoft xCloud en andere soortgelijke platformen werden eerder geweigerd door Apple. Het zou kunnen leiden tot een volgende ‘Apple vs. Epic’-strijd.

Dat Netflix interesse had in games bleek eerder dit jaar al. Het bedrijf nam voormalig Electronic Arts-topman Mike Verdu in dienst als hoofd gameontwikkeling en richtte een aparte divisie voor games op.