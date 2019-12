Sonos gaat prijzen van high-end producten verhogen

Sonos prijsverhoging voor Amp en Pro

Sonos heeft aangekondigd dat de prijs van beide producten met $50 omhoog gaat. De Amp ligt momenteel in Nederland voor €599 in de winkel en dat is lager dan de oorspronkelijke adviesprijs van €699. Vanaf begin januari moet je echter rekening houden met een prijsverhoging van een paar tientjes, heeft Sonos aan analisten laten weten. De verschuiving van de productie vanuit China naar Maleisië zou vooral gedaan zijn om de productie voor de toekomst meer te spreiden. Eventuele heffingen voor Amerikaanse bedrijven zouden er veel minder bij meespelen. Ook voor de Sonos Port geldt een prijsverhoging van een paar tientjes.





De Sonos Amp is bedoeld voor mensen die een high-end stereo of bestaande dure speakers hebben en dit willen aansluiten op een Sonos-systeem. Je zou hiervoor ook een Google Chromecast kunnen gebruiken, maar gezien de prijs is meteen duidelijk dat Sonos’ oplossing in een heel andere prijsklasse valt en ook voor een heel andere gebruikersgroep bedoeld is.

Met de Sonos Port kun je allerlei bestaande audiocomponenten, zoals een receiver of platenspeler aansluiten op een Sonos-systeem. Ook dit product is niet bedoeld voor de doorsnee consument, maar meer voor audiofans die dure apparatuur hebben en dit willen aansluiten.

Volgens Sonos worden producten zoals de Port gekocht door mensen met een ruim budget, die zich niet zo druk maken over de prijs. Sonos heeft de klanten al geïnformeerd over de prijswijzigingen, zodat ze nog snel even kunnen inslaan. Dat zal vooral gelden voor audiowinkeliers die de Amp en Port in grote hoeveelheden inslaan, om vervolgens een totaaloplossing te bieden aan klanten die technisch niet zo handig zijn. Je hebt tot 9 januari de tijd.