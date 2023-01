Een nieuw jaar betekent nieuwe dingen om naar uit te kijken. Apple heeft nog een aantal beloften staan uit 2022 die ingelost moeten worden. En daarnaast zijn er wat functies en apps die we begin 2023 verwachten. Hier zitten we op te wachten!

Zelfs bij een miljardenconcern als Apple gaat niet alles volgens planning. Soms komen dingen later of lukt het niet om ze meteen in meerdere landen uit te brengen. Zo zitten we nog te wachten op de klassieke muziekdienst Apple Classical en zouden we graag web pushnotificaties willen zien. In Nederland en België willen we graag gebruik maken van SOS via de satelliet en self-service reparaties. Er is genoeg om naar uit te kijken en deze 8 dingen willen we dan als eerste zien!

#1 Apple Classical

Er zijn nog wel meer dingen om te wensen. Zo zou Apple theoretisch gezien ook de overgang naar Apple Silicon moeten afronden. Dat had al in 2022 moeten gebeuren. Maar gezien de beperkte doelgroep van de Mac Pro , vinden we het ook prima als Apple dit pas in de loop van het jaar doet. Hetzelfde geldt voor een vernieuwde AirPods Max , de overstap naar usb-c en het toestaan van alternatieve App Stores: het zal wel ergens in 2023 gaan gebeuren, maar we hebben er niet zo veel haast mee dat we het al meteen bij de start van 2023 willen zien. Heb je zelf wensen die Apple begin 2023 echt zou moeten inwilligen? Laat ze weten in de reacties onder dit artikel!

Daar is ‘ie weer: Apple Classical. De klassieke muziekdienst van Apple zou eind 2022 van start gaan, maar Apple haalde de deadline niet. Liefhebbers van klassieke muziek kunnen vast nog wel even wachten. Maar het is veel rampzaliger voor mensen die voorheen abonnee waren bij Primephonic, de muziekdienst waar Apple na een overname de stekker uit trok. Zij zitten in het ongewisse wat er nu gaat gebeuren met hun account en verdere luisterplezier. We hadden verwacht dat Apple eind 2022 in ieder geval wel wat informatie zou geven, of misschien zelfs excuses zou aanbieden. Waarschijnlijk wordt het over een paar weken met veel fanfare aangekondigd, alsof er niets aan de hand is.

Bekijk ook Waar blijft Apple Music Classical? Dit is wat we weten Het is al maanden stil rondom Apple Music Classical, de nieuwe aankomende app die Apple voor 2022 beloofd had. Het wordt een afzonderlijke dienst voor klassieke muziek, als onderdeel van Apple Music. Maar wat is de status nu en wanneer kunnen we het verwachten?

#2 Web pushnotificaties

Dit is een functie die volgens Apple in 2023 gaat komen en dus nog niet over tijd is. Het gaat om webgebaseerde pushberichten. Deze functie zorgt ervoor dat je pushberichten van websites via Safari en andere ondersteunde browsers binnenkrijgt, net zoals bij zelfstandige apps het geval is. Het zorgt ervoor dat je voor je favoriete websites geen aparte app meer nodig hebt. Die apps bestaan nu vaak nog omdat het de enige manier is om je erop te attenderen als er nieuwe artikelen zijn. De pushberichten zijn opt-in, dus je kiest zelf of je het wilt gebruiken. Apple noemt het op de pagina over iOS 16-functies en belooft dat het in 2023 komt, dus wellicht in iOS 16.3 of iOS 16.4. In de iOS 16.3 beta is het nog niet aanwezig.

Dit is de tekst op de iOS 16-pagina:

Pushmeldingen van webpagina’s

Je kunt nu ook meldingen krijgen van webpagina’s in iOS. Beschikbaar vanaf 2023.

#3 Fietsroutes in Apple Kaarten

Nu de verbeterde kaarten in Nederland en België beschikbaar zijn, hebben we goede hoop dat er ook een andere functie naar ons toe komt: fietsroutes! Apple heeft dit al in 2020 aangekondigd voor San Francisco, Londen en diverse andere steden, staten en landen (ook China en Japan), maar in fietsbuurlanden Nederland en België zitten we nog te wachten. Het frustrerende is dat ‘Fiets’ wel als navigatie-optie aanwezig is in de app, maar dat je vervolgens ‘Fietroute niet beschikbaar’ te zien krijgt. Jammer, nu zijn we aangewezen op Google Maps, die het al jaren heeft.

Er zaten in iOS 16 overigens ook verbeteringen voor het OV, zoals de prijs van je rit en het toevoegen van ov-tegoed aan je Wallet, maar daar rekenen we nog niet op – gezien de moeizame ontwikkelingen op ov-gebied.

Bekijk ook Vernieuwde Apple Kaarten vanaf nu in Nederland en België: zie hier het verschil! De vernieuwde Apple Kaarten wordt nu voor iedereen in Nederland en België uitgerold. Na een test van ongeveer een maand én de belofte dat wij nog dit najaar aan de beurt zouden zijn, kan nu iedereen de vernieuwde Apple Kaarten in Nederland en België bekijken. De kaarten geven veel meer detail, maar er zijn ook allerlei andere voordelen.

#4 SOS via satelliet in meer landen

De iPhone 14-modellen kunnen verbinding maken met satellieten, om bij noodgevallen toch de hulpdiensten te kunnen bereiken. Sinds november 2022 werkt dit in de VS en Canada en sinds begin december 2022 ook in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het is spectaculair dat het mogelijk is in een toestel dat er niet de omvang heeft van een pak koffie. Maar in Nederland en België heb je betaald voor een dure functie, die je niet kunt gebruiken. Apple heeft beloofd dat SOS per satelliet in 2023 wordt uitgebreid naar meer landen, maar heeft nog niet aangegeven welke dat zijn. We hopen dat Nederland en België erbij zitten.

Er zijn nog veel meer Apple-functies die nog niet in Nederland en België beschikbaar zijn. In onze round-up vind je ze allemaal. Als je onze iCulture Jaarquiz 2022 hebt gespeeld, weet je dat het er meer dan 25 zijn!

Bekijk ook Deze Apple-diensten en -functies zijn nog niet in Nederland en België beschikbaar Apple kondigt aan de lopende band nieuwe producten, diensten en functies aan, maar lang niet alles is ook meteen in Nederland en België te gebruiken. In dit overzicht vind je de belangrijkste nieuwe producten en diensten die nog niet in Nederland en België beschikbaar zijn.

#5 Self-service reparaties in meer landen

Er zijn nog wel meer diensten waar we in Nederland op zitten te wachten, zoals Self Service-reparaties. Al moeten we wel eerlijk zeggen dat de behoefte daaraan niet zo héél erg groot is. Apple heeft het programma namelijk zo duur en onaantrekkelijk gemaakt, dat je als leek beter je toestel voor een officiële reparatie kunt inleveren. Sinds december 2022 is het beschikbaar in enkele Europese landen, maar het zou mooi zijn als consumenten ook in ons land de mogelijkheid krijgen om originele onderdelen te bestellen. Of je er gebruik van maakt is daarna een eigen keuze.

Bekijk ook Self Service-reparaties: alles over Apple's programma voor zelf repareren met originele onderdelen [FAQ] Apple biedt sinds 2022 een eigen programma aan voor reparaties genaamd Self Service Repair. Wat houdt dat in? Je leest het in deze Self Service-reparatie uitleg!

#6 Advanced Data Protection in meer landen

Een geweldig idee: Apple voegde in iOS 16.2 en macOS 13.1 de mogelijkheid toe om je iCloud-data nog beter te beveiligen. Je kunt nu iCloud-backups, foto’s, notities, herinneringen, spraakmemo’s en meer voorzien van end-to-end encryptie… maar alleen in de Verenigde Staten. De rest van de wereld is begin 2023 aan de beurt, beloofde Apple. Maar wanneer? Mogelijk zit het in iOS 16.3 of iOS 16.4.

Bekijk ook Hoe goed zijn jouw gegevens in iCloud beveiligd? Hoe zit het met de beveiliging van iCloud-data? Zijn je gegevens met end-to-end encryptie versleuteld en hoe zit het met je privacy? In deze gids leggen we uit hoe de iCloud beveiliging precies geregeld is en hoe goed jouw gegevens met encryptie zijn beveiligd.

#7 Fitness+ in meer landen

In ons lijstje met Apple-functies die nog niet in Nederland en België te krijgen zijn, staan een aantal die we wellicht nooit zullen krijgen. Denk daarbij aan de Apple Card-creditcard en de Apple News-app. Over andere diensten zijn we hoopvoller. Die zien we wel in 2023 verschijnen, bijvoorbeeld Fitness+ met ondertiteling. Deze fitnessdienst is redelijk populair geworden en heeft al een catalogus van honderden workouts. Het enige wat Apple hoeft te doen is er ondertitels aan toevoegen en dat hebben ze al gedaan voor diverse landen die helemaal niet gewend zijn aan ondertitels, zoals Duitsland en Frankrijk. Momenteel moet je via een buitenlandse omweg een abonnement afsluiten.

Bekijk ook Apple Fitness+: alles over Apple's betaaldienst voor trainingsvideo's Met Apple Fitness+ kun je je abonneren op fitnesslessen en instructievideo's voor trainingen. Het is gestart op 14 december 2020. Officieel wordt het nog niet aangeboden in Nederland en België maar via een omweg kun je het al wel gebruiken.

#8 De bril

Een overzicht van verwachte diensten en producten voor 2023 is niet compleet zonder dé bril. Apple moet begin 2023 toch echt eens over de brug komen met meer details over de mixed reality-bril die al jaren in ontwikkeling is. We zouden eindelijk wel eens meer willen weten: gaat deze bril of headset echt rond de 3.000 dollar kosten, komt er een developerkit voor ontwikkelaars? Welke insteek heeft Apple gekozen? Is er zoiets als een Appleverse, een 3D-werels als tegenhanger van de Metaverse? Volgens geruchten zou Apple de headset wel eens vroeg in het jaar kunnen onthullen.

Bekijk ook Apple mixed reality-headset: 7 dingen die we nu al weten Apple is volgens geruchten bezig met het ontwikkelen van een AR-bril en/of een VR-headset. Wij vertellen je alles wat je moet weten over deze bril. Wat kun je ermee en waarom is Apple bezig met een AR-headset? Wij vertellen je alles!

Er zijn nog meer Apple-producten voor 2023 gepland, waaronder nieuwe iPhones, iPads, Macs en nog veel meer. We hebben er een apart overzicht van gemaakt.

Bekijk ook Apple-producten in 2023: dit zijn de verwachtingen! Welke producten gaat Apple in 2023 uitbrengen? We delen in grote lijnen onze verwachtingen voor de nieuwe Apple-producten die in 2023 gaan verschijnen!

Laat maar zitten: dingen die we toch nooit krijgen

Er zijn ook een paar dingen waar we niet echt naar uitkijken. We noemden al de Apple Card-creditcard en de Apple News-app, omdat die er waarschijnlijk toch nooit komen. Er zijn meer functies waar we niets aan hebben. Zo is Apple Pay Later nog op komst, waarbij je je uitgaven over zes weken kunt spreiden zonder dat je rente betaalt. Perfect voor Amerikanen die graag op afbetaling kopen, maar het komt niet eens beschikbaar in alle Amerikaanse staten. De kans dat we het in Nederland krijgen is vrij klein. Ook ID-kaarten in de Wallet-app lijkt nog erg ver weg. Overigens wil Europa één app voor online identificatie, waar ook je rijbewijs en meer in zitten. Dus misschien is Europa deze keer sneller dan Apple.

Heb jij wensen die je begin 2023 aangekondigd zou willen zien? (en dan bedoelen we niet de nieuwe iPhones en iPads, want die komen toch wel). Laat ze weten in de reacties!