Uit recente vacatures van Apple blijkt welke insteek Apple heeft gepland voor de aanstaande mixed reality-headset. En over vacatures gesproken: Apple heeft de openstaande positie voor een nieuwe CIO vervuld, nadat twee topmedewerkers van de afdeling Information System and Technology (IS&T) met pensioen zijn gegaan. De nieuwe CIO werkte tussen 2010 en 2016 als CIO bij Facebook en gaat nu de infrastructuur voor de online winkel en andere IT-diensten regelen. Veel interessanter is natuurlijk wat Apple van plan is met de nieuwe medewerkers die aan de mixed reality-headset gaan werken. In de Power On-nieuwsbrief van Mark Gurman is daarover meer te lezen.



De speciale bril zal pas volgend jaar worden onthuld en draait op realityOS, met mixed reality-versies van Berichten, FaceTime en Kaarten. De eerste versie van het besturingssysteem heeft codenaam Oak en wordt intern nu afgerond. De hardware is al klaar en zal tussen de $2.000 en $3.000 kosten. Apple heeft de handelsnamen ‘Reality Pro’ en ‘Reality One’ geregistreerd. Maar welke insteek gaat Apple kiezen om deze headset aan de man en vrouw te brengen? Dat blijkt uit vacatures van de Technology Development Group (TDG), de afdeling die de headset binnen Apple aan het bouwen is. De vacatures zijn de afgelopen maanden verschenen en daarnaast zijn er verschuivingen geweest in het team.

Zo zoekt Apple een software-producent met ervaring in visuele effecten, die digitale content kan maken voor augmented reality- en virtual reality-omgevingen. Apple wil ook een videodienst bouwen voor de headset, voorzien van 3D-content. Dit zou kunnen voortbouwen op de overname van NextVR in 2020. Daarnaast zoekt Apple engineers die ontwikkeltools kunnen maken voor virtual en augmented reality. De meest interessante vacature wijst op het ontwikkelen van een 3D mixed reality-wereld, een virtuele omgeving die doet denken aan de metaverse. Alleen heeft Apple zich tot nu toe sterk tegen deze term verzet.

De ontwikkelaars gaan tools en frameworks maken waarmee je een 3D mixed reality-wereld kunt ervaren. Apple belooft dat je ongelooflijk uitdagende en interessante problemen gaat oplossen. Apple heeft het team dat aan de mixed reality-bril en de bijbehorende software werkt ook wat aangepast. De groep staat onder leiding van Mike Rockwell (Apple’s vice-president voor AR/VR) en Dan Riccio (voormalig hardware-topman). Riccio rapporteert rechtstreeks aan Tim Cook, wat maar aangeeft hoe belangrijk zijn werk is. Dave Scott is ook teruggekeerd. Hij werkte eerder aan de zelfrijdende auto van Apple, maar vertrok begon 2021. Nu is hij terug om aan de headset te werken, mogelijk op het gebied van gezondheidstoepassingen.