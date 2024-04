App Gemist april 2024: Supercut, Soulver en meer

iCulture App van de Maand: AltStore PAL

De App van de maand is niet zomaar een app, maar een heuse appmarktplaats. AltStore PAL is de allereerste appmarktplaats die door iPhone-gebruikers in de EU te installeren is. AltStore biedt momenteel twee apps, namelijk Delta en Clip. Vooral Delta heeft veel aandacht gekregen. Delta is een emulator voor games op de NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance en Nintendo DS. Je kan daarmee dus klassieke Nintendo-games spelen, gewoon op je iPhone. Maar je komt daarmee wel in een grijs gebied van wat legaal of illegaal is. Emulators zoals Delta an sich zijn niet illegaal, maar het zelf downloaden van zogenaamde ROM’s en deze spelen is dat wel. Toch zijn de meningen erover verdeeld. Zo vinden sommige dat je wel ROM’s mag downloaden van games die je zelf (ooit) gekocht hebt.

Bekijk ook AltStore PAL officieel van start: kost €1,50 per jaar De roemruchte AltStore wordt een officiële marktplaats voor apps in de EU. Ontwikkelaar Riley Testut maakt gebruik van de mogelijkheid om appstores van derden te openen.

De andere app Clip is een klembordmanager, die meer kan dan wat op de App Store mogelijk is. De app draait onbeperkt op de achtergrond, zodat al je klembordacties opgeslagen worden voor later gebruik.

Je downloadt AltStore via de website van de ontwikkelaar