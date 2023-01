Het team van iCulture wenst je een gezond en gleukkig nieuwjaar, vol met positieve verrassingen. Eén ding is zeker: met de nieuwe producten die eraan lijken te komen, kan het weer een boeiend Apple-jaar worden en dat willen we uiteraard graag met jullie delen.

Komt ‘ie er dit jaar dan eindelijk, de mixed reality-bril van Apple? Gaat Apple de grote HomePod terugbrengen? Wordt de overstap naar Apple Silicon definitief afgerond? En komt Apple Classical eindelijk beschikbaar? Naast de gebruikelijke producten zijn er nog genoeg vraagtekens die dit jaar hopelijk op z’n plek gaan vallen. Er gebeurt altijd wel iets rondom Apple en we vinden het een voorrecht dat we daar ook in 2023 weer verslag van mogen doen, zowel van de hoogte- als de dieptepunten. We zijn vooral benieuwd hoe Apple gaat voldoen aan de vele eisen die aan ‘big tech’ worden opgelegd. Krijgen we alternatieve App Stores, die echt goed bruikbaar zijn, of gaat Apple zoveel beperkingen inbouwen dat het voor niemand aantrekkelijk wordt?



We zijn verder benieuwd wat Apple gaat doen met de iPhone 15 line-up: komt er nog een Plus-model, of is deze nu al uitgerangeerd? En komt er elk jaar een vernieuwde Apple Watch Ultra, of is dit een product dat maar incidenteel een update krijgt? Er kan nog van alles gebeuren en dat maakt het voor ons net zo spannend als voor jou, als iCulture-lezer.

Wij zullen Apple in 2023 weer op de voet volgen en je proberen van alle noodzakelijke informatie te voorzien. En wil je dit jaar iets doen om iCulture te steunen? Ook dat kan. We zoeken nog een goede appontwikkelaar en freelance redacteur!