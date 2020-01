Sinds macOS Catalina vraagt Safari jou om toestemming als je iets probeert te downloaden van een nieuwe website. In deze tip leggen we uit hoe je die melding uitschakelt als je het irritant vindt.

Apple heeft een waarschuwing voor downloads in Safari ingebouwd om te voorkomen dat er allerlei materiaal op je Mac komt dat je niet bewust hebt gedownload. Sommige sites beginnen namelijk uit zichzelf met een of andere download. Het kan voorkomen dat daar foute of gevaarlijke software bij zit, waar je niet om hebt gevraagd. Je kunt de meldingen uitschakelen als je zeker weet dat je alles zelf in de hand hebt.



Safari toestemming vragen voor downloads uitschakelen

Het spreekt voor zich dat je macOS Catalina of nieuwer moet hebben om de melding uit te schakelen. Deze melding is in eerdere versies van macOS niet aanwezig. Volg onderstaande stappen om de waarschuwing uit te schakelen:

Open Safari en ga naar de voorkeuren (Command- en komma-toets tegelijkertijd indrukken). Ga naar het tabblad Websites. Kies in de linkerkolom voor Downloads. Rechtsonder vind je een keuzemenu. Standaard staat hier Vraag. Maak daar Sta toe van. Kies eventueel een andere voorkeur voor een specifieke website.

Heb je de bovenstaande stappen uitgevoerd? Dan krijg je geen waarschuwing meer voor downloads in Safari.

Je kunt, zoals je misschien gezien hebt, ook allerlei andere privacy- en beveiligingsvoorkeuren instellen in dit menu. Zo kies je welke websites jouw microfoon mogen gebruiken en wie jou pushberichten mag sturen. Standaard staan de voorkeuren vrij conservatief ingesteld, maar dat is wat veiligheid betreft alleen maar beter.

De beveiliging van Apple werkt zelfs zo goed dat de advertentiekosten uit tracking-advertenties afneemt. Apple zorgt er met deze maatregelen voor dat je niet gevolgd wordt door adverteerders. Dat dwingt de adverteerders beter om te gaan met de privacy van gebruikers.

Over advertenties gesproken: door Safari Reader te gebruiken zie je geen advertenties. Zo kun je je focussen op een artikel of andere tekst. Hoe je Safari Reader gebruikt lees je in onze aparte tip.