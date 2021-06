Veel Europese landen hebben vaak hun eigen online diensten voor overheidsinstanties. In Nederland hebben we bijvoorbeeld DigiD om in te loggen bij websites van de overheid. Maar dergelijke online diensten zijn niet in andere landen binnen de EU te gebruiken. Daar komt volgens Financial Times verandering in. De site schrijft dat de app gebruikt kan worden bij zowel de overheid als bedrijven, waarmee je dus één enkele online verificatie nodig hebt. Het wordt een soort Europese digitale wallet.



Europa wil één app als digitale wallet

Volgens de plannen kun je de app gebruiken op websites van de overheid of om bepaalde rekeningen te betalen. Denk bijvoorbeeld aan de belasting. In de app kan je dan ook betaalgegevens bewaren om online te betalen. Zoals het er nu uit ziet wordt het geen concurrent van Apple Pay, maar meer een extra dienst om bepaalde rekeningen te betalen. De site spreekt ook over het opslaan van wachtwoorden, maar of het dan een volwaardige wachtwoordenapp wordt is niet duidelijk.

Een andere interessante toevoeging is het opslaan van officiële documenten, zoals een rijbewijs. In Nederland is er geen digitale methode om je rijbewijs op je smartphone mee te nemen, waardoor je altijd het fysieke pasje bij je moet hebben als je gaat autorijden. Welke officiële documenten nog meer op te slaan zijn, is niet duidelijk. Maar het is niet ondenkbaar dat ook het paspoort en/of identifiteitskaart zo te bewaren zijn. De app zou geldig zijn in alle 27 landen van de Europese Unie.

In Brussel wordt nu overlegd over te gebruiken digitale standaard voor de app. De uitrol zou over een jaar plaats moeten vinden. De Nederlandse overheid werkt ook aan een vID-app, wat ook moet dienen als een digitale versie van je paspoort of ID-kaart. Of het hier om dezelfde app gaat, is niet duidelijk.

iPhone-gebruikers hopen al jaren dat het mogelijk wordt om bijvoorbeeld je rijbewijs of paspoort in Wallet op te slaan. De Wallet-app is nu al de plek voor je Apple Pay-kaarten, klantenkaarten, kortingsbonnen en boardingpassen voor vluchten. Apple heeft al diverse patenten uitgebracht waarin staat hoe je een paspoort of rijbewijs op je iPhone kan opslaan.