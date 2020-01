Heb je last van collega's of vrienden die maar met elkaar blijven mailen zonder jou uit de CC te halen? hebben we goed nieuws! Je kunt namelijk mailgesprekken negeren en stilhouden op je iPhone en iPad. In deze tip leggen we uit hoe je e-mails kan muten.

Voor diensten als WhatsApp en iMessage bestaat al langer de mogelijkheid om (groeps-)gesprekken te negeren. Bij e-mailberichten kan dat lastiger zijn. Je kunt vaak niet kiezen van welke personen je wel en geen meldingen ontvangt. Op een iPhone en iPad wel. Wij laten zien hoe je mailgesprekken kunt stilhouden.

Mailgesprekken stilhouden op iPhone en iPad

Het stilhouden van mailgesprekken geldt voor elke denkbare situatie. Het maakt niet uit van wie de mailtjes afkomstig zijn of welke mailclient je gebruikt. Je krijgt je mail nog wel gewoon binnen, maar je krijgt er geen melding meer van.

Dit is hoe je een mailgesprek stilhoudt:

Open Mail en zoek het betreffende gesprek. Veeg voorzichtig naar links over de mail. Tik op Meer. Tik op Houd stil.

Een alternatieve manier is door stevig te drukken op een e-mailconversatie of deze lang ingedrukt te houden. In het menu dat verschijnt kies je dan voor Houd stil. Om de knop te zien moet je mogelijk omhoog vegen.

Wil je het mailgesprek wel weer actief volgen? Volg dan de stappen zoals hierboven beschreven. De Houd stil-knop is veranderd in de Geluid aan-knop. Je ontvangt vanaf dan weer meldingen van dat mailgesprek.

Je gehele mailaccount stilhouden

Ben je op vakantie of wil je gewoon sowieso geen meldingen ontvangen van je mail of een specifieke mailbox? Dat kan. Volg daarvoor deze stappen:

Open de Instellingen-app. Tik op Berichtgeving. Scroll omlaag en tik op Mail.

Je kunt hier kiezen welk mailaccount je stil wil houden. Tik op dat account en zet de bovenste schakelaar, Sta berichtgeving toe, uit. Wil je helemaal geen meldingen ontvangen van Mail? Zet dan diezelfde schakelaar uit in de Berichtgeving-instellingen van Mail.

We hebben bij iCulture meer tips om alles uit de Mail-app te halen. Zoals deze tip, waarin we uitleggen hoe je slim en efficiënt zoekt in je mailbox. Wil je juist wél meldingen ontvangen van specifieke mails? Dat kan ook. Lees hier hoe je notificaties voor specifieke mails instelt.