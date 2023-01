Wat kunnen we in watchOS 10 verwachten? Misschien wel persoonlijke workouts. Apple heeft een nieuwe onderzoekspaper gepubliceerd, waaruit we enkele toekomstige functies kunnen afleiden. Het blijkt namelijk dat Apple je hartslag tijdens workouts vooraf goed kan voorspellen en dus ook kan zorgen dat je in de juiste hartslagzone zit.

Het paper is ingediend voor de NeurIPS 2022 conferentie, die eind vorig jaar plaatsvond in New Orleans. De resultaten werden onlangs ook gepubliceerd in Apple’s eigen online collectie over machine learning-onderzoek. Het gaat vooral over algoritmes die je hartslag kunnen voorspellen tijdens een workout. Apple’s onderzoekers werkten samen met experts van universiteiten om een model te ontwikkelen, zodat je hartslag tijdens workouts beter voorspeld en geïnterpreteerd kan worden. Het model is toegepast op een grote hoeveelheid workout-data van de Apple Watch en blijkt goed in staat om de hartslag te voorspellen op basis van de geplande workout.



De machine learning-algoritmes van Apple kunnen je hartslag voorspellen vóórdat je gaat sporten.

Bestaande modellen kunnen op korte termijn de hartslag voorspellen, maar het model van Apple kan dit zelfs voor de komende 2 uur doen.

Persoonlijke workouts voor iedereen

Het onderzoekspaper stelt voor om een persoonlijk fysiologisch model voor de hartslag te gebruiken, gebaseerd op onder andere neurale netwerken. Hieruit blijkt onder andere het volgende:

Deze voorspellingen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om een persoonlijke workout te maken, zodat je precies in de juiste hartslagzone blijft en de gewenste hoeveelheid calorieën verbrand. Het schatten van de calorieën blijkt betrouwbaar te kunnen worden gedaan op basis van hartslagmetingen tijdens eerdere workouts. Zelfs als de gebruiker geen Apple Watch draagt kan het model de verbrande calorieën schatten dankzij data van de iPhone van de gebruiker. Het model kan ook rekening houden met lokale geografische gegevens, zoals weersomstandigheden en de hoeveelheid zuurstof die je lichaam op bepaalde hoogte nodig heeft. Hierbij werden de gegevens van meer dan 270.000 workouts gebruikt, een van de grootste studies op dit gebied. Ga je sporten op een plek met een hoge temperatuur en een hoge luchtvochtigheid, dan houdt het algoritme daar rekening mee. Om de intensiteit van een training te bepalen, werd behalve naar de hartslag gekeken naar vier meetpunten: de snelheid van de stappenteller en de GPS, de stapfrequentie (cadans) en de gemeten hoogteverschillen.

De studie gebruikte metingen die Apple Watch-gebruikers beschikbaar stelden in de Apple Heart and Movement Study tussen 2019 en 2022. Het ging om 270.707 hardlooptrainingen buitenshuis, uitgevoerd door 7.465 gebruikers. Het laat goed zien hoe je dankzij Apple-producten grote hoeveelheden onderzoeksdata kunt gebruiken. De Apple-onderzoekers geven aan dat je met het model mensen beter kunt voorzien van persoonlijke workouts. Ook willen ze in de toekomst kijken of het gebruikt kan worden om veranderingen in je cardiovasculaire gezondheid te voorspellen.