Ben je niet tevreden over de kleur van het scherm van je iPhone? Is het te blauw of te geel? Je kunt dit zelf iets bijstellen door gebruik te maken van de kleurenfilters voor het scherm. In deze tip leggen we uit hoe je de kleurtint iets kunt aanpassen.

iPhone-scherm te geel of te blauw

Niet elk iPhone-scherm ziet er precies hetzelfde uit. Apple gebruikt voor het scherm vaak meerdere fabrikanten en de kleurinstelling kan ook per generatie net iets anders zijn. Hierdoor kunnen de kleuren soms wisselen. Voor sommige mensen neigt een scherm net iets te veel naar geel, terwijl een andere persoon vindt dat het te blauw is. Als je het scherm van je iPhone te blauw of te geel vindt, dan kun je dat zelf aanpassen met kleurenfilters. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Kleurtinten aanpassen

Een van de mogelijkheden is om de weergave van kleurtinten aan te passen. Dit is in eerste instantie bedoeld voor mensen die kleurenblind zijn, maar het komt ook van pas als je de kleurweergave op het iPhone-scherm een tikje wilt aanpassen. Met schuifknoppen kun je de intensiteit instellen. Zo kun je een subtiele wijziging doen, zonder dat het er meteen heel raar uitziet.

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Toegankelijkheid > Weergave en tekstgrootte. Tik daarna op Kleurfilters. Je ziet nu gekleurde potloden bovenin het scherm. Kies een kleurfilter en bekijk het effect. Gebruik de schuifknop om de intensiteit te wijzigen.

Pas de regelaars aan totdat je het gewenste effect hebt bereikt. Niet tevreden? Dan schakel je de kleurfilters eenvoudig weer uit. Let op, dat dit alleen effect heeft op de kleuren op het scherm. De witte gedeelten van het scherm zullen ongeveer dezelfde tint houden.

Schermtint warmer maken met Night Shift

Met Night Shift kun je het scherm van de iPhone iets warmer maken. Je zult deze functie meestal laat op de avond inschakelen, om te voorkomen dat het scherm te veel blauw licht uitstraalt. Maar je kunt het ook overdag gebruiken om het scherm een net iets warmere tint te geven. In onderstaande tip leggen we uit hoe je de nachtmodus (Night Shift) kunt inschakelen.

Bekijk ook Night Shift: zo werkt de nachtmodus op je iPhone en iPad Dankzij Night Shift in iOS en iPadOS kleurt het scherm van je iPhone en iPad minder blauw, wat in de avonduren beter is voor je ogen. In deze tip leggen we uit hoe je dit in kunt stellen en gebruiken.

Meekleuren van het scherm met True Tone

Als je iPhone of iPad is voorzien van True Tone, dan zal het scherm automatisch meekleuren met het omgevingslicht. Bij een omgeving met warme tinten zal het scherm iets warmer zijn en bij fel daglicht zal het scherm wat meer naar blauw neigen. Je hoeft hier niets voor te doen; je hoeft het alleen eenmalig in te schakelen via Instellingen > Beeldscherm en helderheid > True Tone.

Bekijk ook True Tone-display: zo werkt Apple's schermtechniek voor betere kleuren True Tone is een schermtechniek van Apple, waarmee de kleuren op het scherm er altijd goed uitzien, omdat dit aangepast wordt aan omgevingslicht. Op welke toestellen is True Tone beschikbaar en hoe werkt het precies?

We hebben nog meer tips voor het instellen van je iPhone- en iPad-scherm: