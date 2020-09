iPad 2020 vs iPad 2019

Ieder jaar brengt Apple een update uit voor de standaard-iPad en dat is ook in 2020 niet anders. Maar dit jaar lijkt de upgrade kleiner dan voorheen. Op het eerste gezicht heeft Apple alleen de chip verbeterd, maar als we iets verder kijken zien we ook een paar andere kleine aanpassingen. In dit artikel lichten we deze verschillen tussen de iPad 2020 en iPad 2019 uit.

Bekijk ook iPad kopen in Nederland: prijzen, aanbiedingen en meer Wil je een iPad kopen? Dan vind je in dit artikel alle informatie over iPad-aanbiedingen en prijzen. Met actuele prijzen van de iPad Pro, iPad en iPad mini. We helpen je in dit artikel met het kopen van de iPad die voor jou het meest geschikt is.

Verschillen iPad 2020 vs iPad 2019

Dit zijn alle verschillen tussen de twee standaard-iPads:

Processor : De nieuwe iPad 2020 heeft een veel snellere chip. Het is de A12-chip die je ook in de iPhone XS en iPhone XS Max vindt. De iPad 2019 heeft een A10-chip die we ook al in de iPhone 7 vinden.

: De nieuwe iPad 2020 heeft een veel snellere chip. Het is de A12-chip die je ook in de iPhone XS en iPhone XS Max vindt. De iPad 2019 heeft een A10-chip die we ook al in de iPhone 7 vinden. Neural Engine : De standaard-iPad heeft voor het eerst een Neural Engine. Deze zorgt voor de verwerking van kunstmatige intelligentie bij het gebruik van functies in de Foto’s-app, fotobewerking en augmented reality. In de 2019-versie ontbreekt dit.

: De standaard-iPad heeft voor het eerst een Neural Engine. Deze zorgt voor de verwerking van kunstmatige intelligentie bij het gebruik van functies in de Foto’s-app, fotobewerking en augmented reality. In de 2019-versie ontbreekt dit. Meegeleverde accessoires : Bij de standaard-iPad 2020 krijg je nu een Lightning-naar-usb-c-kabel met een 20W usb-c-lichtnetadapter. Je kan dan dus meteen je iPad snelladen, zonder dat je daarvoor extra accessoires in huis hoeft te halen.

: Bij de standaard-iPad 2020 krijg je nu een Lightning-naar-usb-c-kabel met een 20W usb-c-lichtnetadapter. Je kan dan dus meteen je iPad snelladen, zonder dat je daarvoor extra accessoires in huis hoeft te halen. Gewicht : Het verschil is heel erg klein en nauwelijks merkbaar, maar de iPad 2020 is ietsjes zwaarder. Bij de wifi-versie is het verschil 7 gram en bij het 4G-model is het verschil 2 gram.

: Het verschil is heel erg klein en nauwelijks merkbaar, maar de iPad 2020 is ietsjes zwaarder. Bij de wifi-versie is het verschil 7 gram en bij het 4G-model is het verschil 2 gram. Gerecycled aluminium: Het verschil in het gewicht komt mogelijk door de behuizing. De iPad 2020 is namelijk gemaakt van 100% gerecycled aluminium, waardoor de iPad nog een stukje duurzamer is dan voorheen.

De voornaamste reden waarom je voor de nieuwe iPad 2020 moet kiezen, is de betere chip. De iPad 2020 is daardoor een stuk sneller. Games zien er ook mooier uit en alles loopt net even wat soepeler. Wat vooral belangrijk is, is dat de iPad met deze A12-chip langer mee gaat. Op een gegeven moment brengt Apple geen iPadOS-updates meer uit, omdat de chip in de iPad dan te oud is. De ondersteuning met software-updates valt daardoor weg, wat soms ook kan zorgen voor een mindere beveiliging. De iPad 2020 is daardoor toekomstbestendiger. Je kan met dit model zeker nog vijf jaar voort, terwijl de iPad 2019 met zijn A10-chip misschien nog maar drie jaar ondersteund wordt met updates.

We vinden ook de snelladers een prettige bijkomstigheid. Apple maakt zo langzamerhand de overstap van Lightning-naar-usb-a-kabels naar Lightning-kabels met usb-c-uiteinde. En met de snellere lader ben je meteen klaar om de iPad sneller op te laden. Je kan deze accessoires ook gebruiken met je iPhone, die sinds de iPhone 8 snelladen ondersteunen.

Overeenkomsten tussen de iPad 2020 en iPad 2019

Hoe minder verschillen, hoe meer overeenkomsten: dat geldt ook voor deze twee iPads. Op alle vlakken zijn beide modellen identiek, of je nu naar het scherm, de camera of de adviesprijs kijkt. Beide modellen hebben een 10,2-inch Retina-display. Het scherm is niet gelamineerd, waardoor er wat ruimte zit tussen de glasplaat en het onderliggende display zelf. Het lijkt daardoor alsof je met je vinger niet direct het scherm bedient. Ook met de Apple Pencil voelt het daardoor alsof je niet echt op het ‘papier’ schrijft.

Voor de camera hoef je de upgrade ook niet te doen. Beide modellen hebben een middelmatige camera. Vooral de selfiecamera is met 1,2-megapixel eigenlijk niet meer van deze tijd. Je kan ermee FaceTimen, maar heel erg goed is de beeldkwaliteit niet. Foto’s ermee maken kan dus wel, maar een mooi plaatje levert dat waarschijnlijk niet echt op.

Dat de accessoires zoals het Apple Pencil en Smart Keyboard ook voor het nieuwe model te gebruiken zijn, heeft zowel voor- als nadelen. Het voordeel is dat je dan dus geen nieuwe accessoires hoeft te kopen als je deze al hebt. Het nadeel is dat er ook geen nieuwe mogelijkheden bijkomen. De Apple Pencil 2 is bijvoorbeeld een stuk geavanceerder en prettiger in het gebruik.

Specs iPad 2020 vs iPad 2019

Dit zijn de belangrijkste specs van de iPad 2020 en iPad 2019:

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie iPad 2020 vs iPad 2019

De verschillen tussen de iPad 2020 en iPad 2019 zijn eigenlijk minimaal. Apple heeft het minste wat ze hadden kunnen doen in het nieuwe model aangepast, maar ook niet veel meer dan dat. We hadden graag gezien dat het display wat beter was geweest of dat de selfiecamera meer megapixels had gehad. De verbeterde prestaties zijn fijn, maar dat is wat ons betreft geen reden om nu meteen te upgraden. Ben je op zoek naar een nieuwe iPad en twijfel je of je moet kiezen voor de nieuwe instap-iPad 2020 of het model van vorig jaar? Kies dan het 2020 model. Alleen als je een hele goede deal vindt (korting van zo’n €80 of meer), is de iPad 2019 nog het overwegen waard.

Ga de iPad 2020 kopen als…

…je een betaalbare iPad zoekt die nog jarenlang mee gaat.

…je graag meteen wil snelladen en deze ook voor je iPhone wil gebruiken.

…je gehecht bent aan het traditionele design met thuisknop.

…je de iPad alleen gebruikt om te internetten, simpele spelletjes te spelen en te e-mailen.

Ga de iPad 2019 kopen als…

…je een hele goede deal vindt. Alleen met korting van meer dan €80 vinden we dit model nog de moeite waard.