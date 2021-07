Zo werkt iPad snelladen: alles over de iPad sneller opladen

Met snelladen kun je de iPad sneller opladen dan normaal. Het gaat soms twee keer zo snel! In deze tip lees je wat je nodig hebt voor iPads snelladen, op welke modellen het werkt en welke opladers je ervoor nodig hebt. In een aparte tip bespreken we hoe iPhone snelladen werkt, zodat jij op al je apparaten in no-time weer een volle accu hebt!

iPad snelladen: welke modellen?

Snelladen houdt in dat je in veel kortere tijd de batterij van je iPhone kunt opladen. Dit komt vooral van pas als je snel de deur uit moet en de batterij nog even wilt bijladen. Je kunt dan bijvoorbeeld even opladen van 40% naar 80%.

De volgende iPads zijn geschikt om sneller op te laden met USB-C:

Vooral de iPad Pro’s beschikken over een flinke batterijcapaciteit, waardoor het vrij lang duurt om ze volledig op te laden. Bij de 12,9-inch iPad duurt het normaal gesproken meer dan vier uur om naar 100% te laden. Met snelladen kun je die oplaadtijd halveren tot ongeveer twee uur.

Overigens is het niet altijd nodig om je iPad helemaal van 0% tot 100% te snelladen. Veel modellen kun je in een uur opladen tot 70% en dat is voldoende om weer zeven uur te kunnen werken. We hebben eerder al eens uitgelegd hoe je de 12,9-inch iPad Pro veel sneller kunt opladen met een snellader.

Het snelladen werkt overigens niet in alle gevallen meteen vanuit de doos. Je zult er een speciale USB-C-adapter met bijpassende kabel voor moeten aanschaffen. Bij de iPad Pro 2018 en nieuwer krijg je meteen een geschikte lader meegeleverd.

Wat heb ik nodig voor iPad snelladen?

Je hebt twee accessoires nodig om te profiteren van iPad snelladen: een USB-C-stroomadapter en een geschikte USB-C-kabel. Beide zijn verkrijgbaar via de Apple Store.

Dit heb je concreet nodig:

Een USB-C-adapter van minstens 18 Watt . Bij de iPad Pro krijg je standaard een dergelijke oplader, maar je kunt deze ook los kopen voor 25 euro. De USB-C-lader van je MacBook kan ook. Deze koop je los vanaf 55 euro. Alleen de adapter is voldoende, je hoeft dus niet te beschikken over de bijbehorende MacBook. Je kunt ook zwaardere MacBook-adapters gebruiken, maar die zijn duurder in aanschaf en laden je iPad niet sneller op.

. Bij de iPad Pro krijg je standaard een dergelijke oplader, maar je kunt deze ook los kopen voor 25 euro. De USB-C-lader van je MacBook kan ook. Deze koop je los vanaf 55 euro. Alleen de adapter is voldoende, je hoeft dus niet te beschikken over de bijbehorende MacBook. Je kunt ook zwaardere MacBook-adapters gebruiken, maar die zijn duurder in aanschaf en laden je iPad niet sneller op. USB-C-naar-Lightning-kabel. Los verkrijgbaar in een lengte van 1 of 2 meter. Je kunt deze kabel ook gebruiken om via de USB-C-poort van je MacBook een iPhone of iPad op te laden. Verkrijgbaar vanaf €25 in de Apple Store. Voor iPads met een USB-C-poort heb je uiteraard een kabel nodig die aan beide kanten een USB-C-aansluiting heeft.

Kan ik iPad snelladers van andere merken gebruiken?

Er zijn diverse andere fabrikanten die USB-C-snelladers verkopen. Let wel op dat je kiest voor een kwalitatief goed merk zoals Belkin. Bij het snelladen kan de iPad warm worden en je wilt niet dat er brand uitbreekt of dat je batterij beschadigd raakt door een ondeugdelijke oplader. Belangrijk is dat de oplader met USB-C werkt, een vermogen heeft van minstens 18 Watt en intern beveiligd is tegen overladen. Dat laatste kun je aan de buitenkant vaak niet zien, dus hou rekening met het gezegde ‘goedkoop is duurkoop’.

Kan ik een oudere iPad ook snelladen?

Oudere iPads zijn standaard niet geschikt voor snelladen, maar dat betekent niet dat je vastzit aan de trage oplaadsnelheden. Gebruik niet de 5 Watt-adapters die je jarenlang kreeg meegeleverd, maar kies voor een iets krachtiger stroomadapter van 10 Watt of meer. Je zou kunnen kiezen voor Apple’s 12 Watt adapter die voor €25 in de Apple Store verkrijgbaar is, maar die is relatief duur. Andere merken bieden ze vaak goedkoper aan. Persoonlijk zouden we dan ook eerder voor een USB-C-adapter kiezen, want daarmee ben je meer op de toekomst voorbereid.

De iPad gaat niet kapot als je er een zwaardere adapter op aansluit. Het apparaat is ertegen beveiligd; de iPad past zich automatisch aan en krijgt de standaard toevoer van 2,4 Ampere / 5 Volt.

iPad snelladen met USB-C Power Delivery

Het snelladen van de iPad werkt met en techniek die bekend staat als USB-C Power Delivery. Dit zorgt ervoor dat op een veilige manier bij een veel hogere spanning (14,5 Volt in plaats van de gebruikelijke 5 Volt) sneller opgeladen kan worden. De stroomsterkte wordt daarbij wel iets lager, namelijk 2 Ampere in plaats van de gebruikelijke 2,4 Ampere.

Om USB-C Power Delivery te kunnen gebruiken heb je uiteraard een geschikte USB-C-adapter nodig, zoals de naam al aangeeft. Ook moet het aangesloten apparaat USB-C Power Delivery ondersteunen en dat is bij de eerder genoemde iPad’s het geval. Hoe snel het opladen gaat is afhankelijk van de batterijcapaciteit. Bij de 7,9-inch iPad mini is de batterij uiteraard sneller opgeladen dan bij de 12,9-inch iPad Pro.

Hoe zit het ook alweer met Watt, Ampere en Volt?

Misschien herinner je je nog wel van de middelbare school dat je het vermogen (Watt) kon uitrekenen door de stroomsterkte (Ampere) en de spanning (Volt) te vermenigvuldigen. Die formule geldt nog steeds.

Watt is het vermogen dat een lader afgeeft. Ampere is de stroomsterkte van lader naar apparaat. Volt is de spanningsverschil (ook wel het voltage genoemd) tussen lader en apparaat.

Bij het kiezen van de juiste adapter moet je vooral letten op het aantal Ampere in combinatie met het aantal Volt. Bij de iPhone en iPad zit het maximum op 2,4 Ampere (5 Volt). Oudere toestellen kunnen slechts 1 Ampere (5 Volt) aan. Bij de iPad Pro’s die we hierboven hebben genoemd, kun je 2 Ampere (14,5 Volt) gebruiken.

Snelladen: tips voor sneller laden

Je kunt een aantal maatregelen nemen om het opladen van je iPad nog verder te versnellen:

Steek de kabel in een stroomadapter, niet in een USB-poort van je computer. USB-poorten leveren vaak maar 0,5 tot 2 Ampere.

Schakel zoveel mogelijk (draadloze functies) uit: zet de iPad in vliegtuigstand, zet notificaties uit en zorg dat het scherm uitgeschakeld is. Je kunt er zelfs voor kiezen om de iPad even helemaal uit te schakelen. Dit heeft alleen zin als je langere tijd wilt laden, want het uit- en inschakelen kost ook weer extra energie.

