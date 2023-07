Zo vind je gratis luisterboeken op Spotify

Of je nu op vakantie bent of thuis op de bank ligt: je hebt niet altijd zin om in een boek te turen. Met de gratis luisterboeken van Spotify kun je je ogen sluiten en ontspannen, terwijl je naar een spannend boek luistert. Dit zijn de beste audioboeken op Spotify die je gewoon gratis kunt afspelen.

Gratis luisterboeken op Spotify

Geen zin om met een boek op de bank te zitten? Dan laat je je gewoon voorlezen. Met de gratis audioboeken op Spotify ontdek je weer eens iets nieuws of droom je weg bij een spannend verhaal. Er is van alles op Spotify te vinden: van romans en thrillers tot kinderverhalen. Hieronder vind je een selectie van enkele interessante gratis luisterboeken, die je kunt vinden door te zoeken op titel of auteur.

Luisterboeken vinden op Spotify

Spotify biedt sinds september 2022 naast muziek en podcasts ook luisterboeken aan. Het gaat om meer dan 300.000 boeken, die niet exclusief voor Spotify zijn. Je vindt ze ook bij Storytel, Bookbeat, Nextory en andere aanbieders van luisterboeken. De luisterboeken bij Spotify zijn deels betaald, maar er zijn ook genoeg gratis boeken die je als Spotify (Premium-)abonnee kunt beluisteren. Je kunt ze vinden door te zoeken op auteursnaam of titel, of door een van de vele afspeellijsten te raadplegen. Verder vind je ook een hoop door simpelweg op ‘audioboek’ te zoeken.

Gratis Nederlandse luisterboeken op Spotify

Hieronder vind je enkele gratis luisterboeken van Nederlandse auteurs die je Spotify kunt vinden.

Afspeellijsten met gratis luisterboeken

Er is helaas geen gemakkelijke manier om luisterboeken te vinden op basis van genre of zoekopdracht. Wat je het beste kunt doen is zoeken op auteursnaam of titel. Ook staat er vaak ‘Onverkort’ of ‘Unabridged’ in de titel. Je kunt de audioboeken het beste in standaard volgorde afspelen, tenzij het gaat om bijv. columns die je in willekeurige volgorde kunt beluisteren.

Als je op de hoogte wilt blijven van Nederlandstalige releases, dan zijn deze afspeellijsten van Lismio een aanrader. Je ziet meteen welke nieuwe Nederlandstalige luisterboeken recent zijn toegevoegd via deze lijst.

Vertaalde gratis luisterboeken op Spotify

Onderstaande audioboeken zijn Nederlandstalig en voornamelijk geschreven door Amerikaanse auteurs:

Engelstalige audioboeken:

Gratis luisterboeken voor kinderen op Spotify

Voor kinderen is er ook genoeg keuze, bijvoorbeeld:

Er zijn nog veel meer manieren om audioboeken te luisteren op je iPhone en iPad. Wil je veel meer keuze hebben en luister je heel veel, dan kun je het beste voor een vast bedrag per maand een abonnement nemen op een dienst voor audioboeken zoals Storytel.