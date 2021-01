Welke sportapps werken met HealthKit? In dit overzicht vind je de beste fitness- en sportapps voor HealthKit, zodat je gegevens over afstanden, calorieën en meer kunt syncen met de Gezondheid-app en andere apps.

HealthKit-apps voor sporten en bewegen

Er zijn tientallen sport- en fitnessapps, maar als je iPhone-gebruiker bent wil je misschien het liefst een app die met HealthKit werkt. Al je workouts en metingen komen dan in de Gezondheid-app terecht, zodat je de data met elkaar in verband kunt brengen.

Apple heeft zelf ook een eigen betaaldienst om te sporten, genaamd Fitness+. Hiermee kun je je abonneren op fitnesslessen en instructievideo’s. Je kunt Fitness+ in Nederland gebruiken als je de stappen hieronder volgt.

Fjuul

Je zit echter niet aan Fitness+ van Apple vast. Met de apps die we hieronder noemen kun je ook je lichaamsbeweging vastleggen. De sensoren in je iPhone meten de beweging, maar er zijn ook apps die vooral oefeningen laten zien en je begeleiden bij het uitvoeren daarvan. Kortom: fit worden met je iPhone en ondertussen data met andere apps uitwisselen. Er zijn nog meer apps die met HealthKit werken . Daarover lees je in ons overzicht met HealthKit-apps

Fjuul kan iets bijzonders: het telt niet alleen je stappen, maar weet ook hoe intensief dat gebeurt. De app stimuleert je bovendien om een schepje er bovenop te doen, of je nu aan het hardlopen bent of aan het stofzuigen thuis. Al deze informatie synchroniseer je met HealthKit.

Trails

Een geweldige app voor wandelaars. Trails laat ook de topografie van je wandeling zien, zodat je weet of je op bergachtig terrein hebt gelopen. Ook kun je de GPX-data downloaden van het web. Trails bewaart je inspanningen en deelt deze met HealthKit. Gericht op de wat sportievere wandelaar en hiker.

7 Minute Workout

Er zijn heel wat apps voor de 7 minuten workout, maar deze biedt ondersteuning voor HealthKit. Na het geven van toestemming stuurt deze app de verbrande calorieën door naar de Gezondheid-app, zodat andere apps ze weer kunnen raadplegen.

Bij de 7 minuten workout ga je steeds 30 seconden bezig met een oefening, met tussendoor steeds 10 seconden pauze. Je kunt het overal doen, ook in een hotelkamer als je onderweg bent. De app toont een timer, bevat instructievideo’s en een trainingsschema. Zoek je een app die je ook nog beledigend toespreekt, kijk dan naar eens naar de volgende app.

CARROT Fit

Met CARROT Fit wordt sporten minder saai. Deze app is gemaakt door de mensen achter een aantal gelijknamige apps, zoals de CARROT-takenlijst, -wekker en -weerberichtapp. Het verschil met andere apps is dat je op een beledigende toon wordt aangesproken.

Eigenlijk is het een 7 minuten workout, met nog eens 12 extra oefeningen die je kunt vrijschakelen met een in-app aankoop. De samenwerking met HealthKit houdt in dat je je gewicht en activiteiten kunt synchroniseren met de Gezondheid-app. CARROT kan ook data van andere sportapps inlezen en er commentaar op geven. Dat doet de app natuurlijk op de kenmerkende manier: door je te kleineren.

Fitbit Coach

Huh, Fitbit werkt toch helemaal niet samen met HealthKit? Ja, maar deze wel! Fitbit Coach is namelijk ontstaan uit de overname van FitStar, een personal trainer in een app die trainingen op maat biedt. De trainingen passen zich automatisch aan je prestaties en doelen aan. Er zijn HD-video’s aanwezig om uit te leggen hoe je de oefeningen moet doen en je kunt zelfs de workouts afspelen op de Apple TV, zodat je lekker in de woonkamer kunt gaan fitnessen. Fitbit Coach kon eerder al verbinding maken met Jawbone UP en MyFitnessPal om automatisch je gewicht, activiteiten en voeding in te lezen. Later kwam er ook HealthKit bij.

Runkeeper

RunKeeper is een van de populairste apps om je hardloopactiviteiten vast te leggen, maar je kunt de app ook prima gebruiken voor wandelen, fietsen en andere sporten. Handmatig activiteiten toevoegen kan ook. In de app kun je jezelf allerlei doelen stellen en prestaties delen via sociale netwerken of Runkeeper zelf. Het aantal gebruikers van Runkeeper is inmiddels gestegen tot tientallen miljoenen.

De app was aanvankelijk betaald, maar de makers kozen ervoor om van Runkeeper een zo breed mogelijk sportplatform te maken, waarbij andere aanbieders kunnen aanhaken. Tegenwoordig verdient RunKeeper aan de verkoop van trainingsschema’s en premium-functies. Runkeeper werkt samen met meer dan 70 andere apps en diensten, zoals MyFitnessPal en Fitbit. De app is ook in het Nederlands beschikbaar.

Adidas Running by Runtastic

Runtastic doet het erg goed op de iPhone en andere smartphone. Met tientallen miljoenen mobiele gebruikers is het geen wonder dat de app is overgenomen door Adidas. Met de app kun je hardlopen tracken, maar ook fietsen en andere indoor- en outdoor-activiteiten. Hierbij moet je voor het sporten wel steeds aangeven wat jouw hoofdactiviteit is. Een leuk extraatje: er zitten ook verhalen voor renners in, die hen moeten motiveren tijdens het sporten. Geschikt om je dagelijkse beweging te meten, van wandelen tot sprinten. Werkt ook goed samen met HealthKit voor het syncen van actieve minuten, calorieën en meer. Bevat ook handige trainingsschema’s voor als je wilt beginnen met hardlopen.

DailyBurn

DailyBurn is bedoeld voor de fanatiekere sporters. Er zitten meer dan 150 workouts in deze app, die je dagelijks kunt uitvoeren. Gegevens over type workout, verbrande calorieën en meer worden naar HealthKit doorgestuurd zodat je ze ook in andere apps kunt inlezen. Video’s laten zien hoe je de oefeningen moet uitvoeren.

Strava

Wat Runkeeper is voor hardlopers, is Strava voor wielrenners, al kun je er beide sporten mee beoefenen. Strava biedt een manier om tijdens het fietsen allerlei data vast te leggen zoals afgelegde route, snelheid, aantal afgelegde kilometers en hoogteverschillen. Bij Strava kun je data vanuit de Strava-app uploaden naar de site, maar je kunt ook data van de Wahoo-fietssensor inlezen.

Vroeger had Strava twee afzonderlijke apps voor hardlopen en wielrennen, maar tegenwoordig is dit allemaal gebundeld. De app gebruikt de motion processor in de iPhone om vast te leggen hoe intensief je sport.

Zova Personal Trainer

Zova is een personal trainer-app die je ook op de Apple TV kunt gebruiken. Je krijgt een persoonlijke workout die je ook kunt uitvoeren als je een hectisch leven hebt. Een paar minuten is genoeg. Zova kan al je activiteiten synchroniseren met HealthKit, zodat je niets kwijtraakt als je op termijn weer naar een andere fitness-app wilt overstappen.

Get Moving

Get Moving is een app voor mensen die een zittend leven leiden en daar iets aan willen doen. Get Moving haalt data uit HealthKit om te achterhalen hoe actief je bent. Leg je bijvoorbeeld calorieën of workouts vast, dan kijkt Get Moving of je wel genoeg beweegt en of je niet te veel eet. Meer gericht op beginners dan op actieve sporters.

Nike+ Run Club

Apple en Nike werken al jarenlang samen en het is dan ook logisch dat Nike ondersteuning biedt voor HealthKit. Tijdens het hardlopen wordt alle informatie van je hardlooprondje vastgelegd in de Gezondheid-app zoals afstand, tijden en de intensiteit.

PEAR Personal Fitness Coach

Synchroniseer de trainingen en workouts die je met PEAR doet met HealthKit zodat je afstand, calorieën en hartslag kunt terugzien. Ook krijg je een persoonlijk workout-schema voorgeschoteld. Je krijgt 30 dagen de tijd om te kijken of de app iets voor je is. Daarna moet je gaan betalen.

Garmin Connect

Dit is de officiële app van Garmin, fabrikant van allerlei sportaccessoires. Garmin maakt fitnesstrackers, maar ook sensoren voor je fiets en schoensensoren voor hardlopers. Het is een van de meest uitgebreide sportplatformen ter wereld. De app verzamelt informatie over stappen, inspanning, afstanden en verbrande calorieën en deelt dit met HealthKit, zodat je alles op twee plekken hebt staan: bij Apple en op het Garmin Connect-dashboard van de fabrikant zelf. Zo houd je je opties open.

Map My Run

Map My Run houdt 24 uur per dag je beweging en activiteiten in de gaten, maar kan ook je hardlooprondjes analyseren. Al deze informatie wordt uitgewisseld met HealthKit. Map My Run is erg handig als je meerdere sporten doet. Want ook al lijkt de app alleen geschikt voor hardlopers, hij kan meer dan 600 sporten aan.

Zombies, Run!

Een van de leukste sportapps in de App Store: Zombies, Run! De app bestaat al jaren en zorgt ervoor dat je nooit verveeld raakt tijdens het hardlopen. Je luistert naar een verhaal waarin zombies je opjagen. Al die inspanning komt ook terecht in HealthKit.

Andere sportapps met HealthKit

Er zijn nog veel meer sportapps die zijn aangepast voor HealthKit en de Gezondheid-app. Dit zijn andere interessante sportapps:

Cyclemeter - Cycling & Running (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - Een geavanceerde fietspad voor de iPhone met bizar veel functie, zoals kaarten, trainingsschema’s en koppeling met sensoren voor je hartslag en cadans.

+ , iOS 11.0+) - Een geavanceerde fietspad voor de iPhone met bizar veel functie, zoals kaarten, trainingsschema’s en koppeling met sensoren voor je hartslag en cadans. FitPort (€3,49, iPhone, iOS 12.0+) - FitPort was de eerste bruikbare app voor HealthKit. Dit is een dashboard, vergelijkbaar met de Gezondheid-app.

Wahoo Fitness (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Een app waarmee je kunt hardlopen, fietsen en fitnessen. De koppeling met HealthKit zorgt voor automatisch opslaan van data zoals afstand, calorieën en hartslag.

RunGap - Workout Data Manager (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+) - RunGap kan data uit meerdere diensten inlezen, zoals Garmin, Endomondo, RunKeeper, Strava en Runtastic. Handig als je vrienden verschillende diensten gebruiken. Werkt ook met HealthKit, zodat je je sportdata kunt uitwisselen met nog meer apps.

, iOS 9.0+) - RunGap kan data uit meerdere diensten inlezen, zoals Garmin, Endomondo, RunKeeper, Strava en Runtastic. Handig als je vrienden verschillende diensten gebruiken. Werkt ook met HealthKit, zodat je je sportdata kunt uitwisselen met nog meer apps. Relive: Run, Ride, Hike & more (gratis, iPhone + IAP , iOS 10.0+) - Een Nederlandse app om je sportprestaties op de kaart te laten zien.

Lees ook ons overzicht met HealthKit-apps voor je gezondheid, slapen en andere niet-sportieve activiteiten.