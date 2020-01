De beste apps voor goede voornemens

Het is tijd voor 2020 en dus ook voor goede voornemens! Want hoe leuk 2019 en het vorige decennium ook was, er waren dingen die minder goed gingen. Je had jezelf beloofd meer boeken te gaan lezen, gezonder te gaan eten en vaker naar de sportschool te gaan. Het mooie van nieuwjaar is dat je weer een nieuwe kans krijgt om het dit jaar beter aan te pakken. iCulture helpt je op weg met apps voor goede voornemens.

Daarnaast hebben we lijsten over stoppen met roken-apps en apps om slechte gewoontes af te leren.

#1 Een doel kiezen: Coach.me

Voordat je kunt beginnen met je goede voornemens, zul je eerst een doel moeten kiezen. De app Coach.me helpt je daar perfect bij. Je vindt in deze app duizenden doelen waar anderen mee bezig zijn en je kunt dagelijks inchecken om te laten weten dat je je doel hebt gehaald. Die doelen kunnen van alles zijn: elke dag 20 push-ups doen, elke dag 3 nieuwe woordjes van een vreemde taal leren, elke dag zelf een maaltijd bereiden… je kunt het zo gek niet bedenken of er zijn wel mensen mee bezig. Van persoonlijke groei tot afvallen en van iets nieuws leren tot gelukkiger leven.

Bij sommige doelen kun je ook tegen betaling de hulp inroepen van een professionele coach. Meer dan 700 coaches zijn beschikbaar en die kosten een paar tientjes per week. Maar je kunt de app ook heel goed gebruiken om alleen maar je gewoontes vast te leggen. Je zou ook de app Simple Habits Tracker (link) kunnen installeren, die meer dan 200 ideeën bevat om je leven te verbeteren. Maar die goede ideeën vind je ook in Coach.me, inclusief een community van andere gebruikers.

#2 Iets nieuws leren: edX

Voorgaande jaren adviseerden we nog wel eens iTunes U voor het leren van iets nieuws. Maar er zijn inmiddels veel betere aanbieders zoals Futurelearn, Coursera en edX. Daar vind je interessante cursussen over robots, machine learning, China, psychologie, hiphop en allerlei andere onderwerpen die je zouden kunnen interesseren. Terwijl er bij iTunes U vaak gewoon een camera in de collegezaal staat, zijn de cursussen bij de genoemde aanbieders veel professioneler gemaakt, met opdrachten die volledig zijn afgestemd op mensen die op afstand meedoen. Volg een cursus van Harvard, Stanford of een andere topuniversiteit.

Ook de Nederlandse universiteiten van Groningen, Delft en Amsterdam doen mee. Het handige van de edX-app is dat je de video’s ook offline kunt opslaan en dat je eventueel alleen de video’s kunt kijken. Je slaat dan de quizzen om de kennis te toetsen gewoon over. Je kunt discussiëren met andere cursisten en de docenten zijn vaak bereikbaar voor vragen. De app is heel recent bijgewerkt, maar ondersteunt helaas nog niet de grotere iPhone XS Max en iPhone 11 Pro Max.

Andere apps om iets nieuws te leren zijn: Duolingo (talen) en Kitchen Stories (koken).

#3 Strakker lijf: Streaks Workouts

Streaks is een workout-app die je echt gaat gebruiken, belooft de ontwikkelaar van deze app. Klinkt goed, maar je hebt natuurlijk nog wel wat wilskracht nodig om telkens op een sportmatje te gaan liggen. De app bevat allerlei oefeningen die je zonder apparatuur kunt uitvoeren. De enige apparatuur die je nodig heb is een iPhone, iPad, Apple Watch of Apple TV.

Vooral op de Apple TV komt de app goed van pas, want je kunt op een matje in de huiskamer alle oefeningen op een groot scherm bekijken. De oefeningen zijn gericht op het versterken van je spieren en het strakker maken van je lichaam. Je kunt dagelijkse workout-doelen instellen, die zijn afgestemd op jouw niveau. Om je gemotiveerd te houden kun je je voortgang bijhouden. Maar: je moet het uiteindelijk wel zelf doen.

Ook interessant is de vrijwel gelijknamige app Streaks, van dezelfde maker. Daarmee hou je bij of je de gewoontes die je in 2020 wilde gaan oppakken ook volhoudt. Denk daarbij aan meer water drinken, regelmatig sporten of gezonder eten. Je noteert zes dagelijkse gewoontes en geeft in de app steeds aan of je deze hebt gehaald. Zo hou je een dagelijkse ‘streak’ vast.

#4 Uitgaven beheren: Money Pro

Money Pro is een zeer complete app voor het beheren van je financiële zaken voor zowel privé als zakelijk gebruik. Zo voeg je in een handomdraai rekeningen en uitgaves toe, voorzien van duidelijke logo’s om de categorieën aan te geven. De app heeft een strakke en professionele look, waardoor je meteen ziet dat je met serieuze zaken bezig bent. Goede voornemens moet je ook serieus nemen, natuurlijk.

Bekijk ook Vijf personal finance-apps voor iPhone, iPad, Mac en Apple Watch Ben je niet tevreden over de mobiel bankieren-app van jou bank? Dan biedt de Apple Store een hoop handige apps waarmee je ook enkele financiële zaken kunt regelen. Plan betalingen in, ontvang notificaties en synchroniseer over meerdere apparaten.

Ook deze app is voor veel apparaten beschikbaar, zoals de Apple Watch en de Mac. Alles wordt daarbij gesynchroniseerd via iCloud, zodat je op alle apparaten de meest actuele gegevens bij je hebt. De app geeft je ook allerlei herinneringen voor het betalen van rekeningen en laat je cashflow zien. Money Pro gaat ook makkelijk om met vreemde valuta’s en werkt wisselkoersen automatisch bij. Je kunt de app afschermen met een pincode, ook met Touch ID en Face ID.

#5 Opgeruimd huis: Sortly

Januari is het moment om het huis weer eens op te ruimen en je spullen beter te organiseren. Dat kan met Sortly, waarmee je een digitale voorraadlijst maakt van de dingen die je hebt. Het kan gaan om wijn, sportspullen, de inhoud van je vriezer, of wat je ook wilt. Je maakt verschillende mappen met collecties, voorzien van foto’s van de items. Bij elk kun je vastleggen hoeveel je hebt, wat de prijs is en of er nog garantie op zit. Uiteraard kun je ook aangeven op welke locatie je het item bewaart.

#6 Duurzamer leven: Peerby

Verstandige mensen weten dat het in het leven niet draait om bezit, maar om gezondheid en gelukkig zijn. Ben jij ook tot dat inzicht gekomen, dan heb je misschien bedacht dat je helemaal geen eigen bladblazer, vlakschuurmachine of camper meer nodig hebt. Met de Nederlandse app Peerby kun je spullen lenen van mensen in de buurt. Daarmee bespaar je niet alleen geld, maar het voorkomt ook dat je huis vol komt te liggen met allerlei gereedschap, dat je eigenlijk maar zelden nodig hebt. Een verstekbak, plintenknipper of behangtafel heb je immers alleen maar nodig als je aan het klussen bent en dat is. Je ziet in de app waar je bepaalde spullen kunt lenen en komt zo in contact met buurtgenoten.

De app is in 2018 voor het laatst bijgewerkt, maar werkt nog steeds.

#7 Beter slapen: Sleep Cycle

Sleep Cycle is verreweg de populairste app onder de slaap-apps voor iPhone. Tijdens het slapen ga je door verschillende fases, variërend van een diepe tot lichte slaap. Sleep Cycle maakt gebruik van de ingebouwde microfoon om tijdens het slapen onrustige geluiden te registreren, die samenhangt met de slaapfase op dat moment. Op die manier kan de app je slaapgedrag analyseren en je wekken in je lichtste slaapfase, de fase waarin je je het minst moe voelt als je opstaat.

Bekijk ook De beste iPhone-apps voor slapen en slaap bijhouden Met deze iPhone apps voor beter slapen kun je je slaapkwaliteit meten, val je sneller in slaap en voel je je gezonder. We bespreken allerlei apps die je helpen om beter te slapen.

Ook kan de app je helpen om in slaap te vallen, is het mogelijk om je dagelijkse activiteit bij te houden en kun je je hartslag registreren. Met behulp van ingebouwde grafieken kun je je slaapkwaliteit over een langere periode in kaart brengen en die exporteren naar een Excel-bestand voor uitgebreidere analyse. En heb je Philips Hue-lampen, dan kan je die zelfs programmeren als wake up-light!

#8 Meer lezen: standaard Boeken-app

Een van de bekendere goede voornemens is om dit jaar dan toch eindelijk eens wat vaker een boek open te slaan. Dat is alleen soms makkelijker gezegd dan gedaan, maar om je te helpen heeft Apple iets moois ingebouwd in de Boeken-app. Sinds iOS 13 heb je namelijk nieuwe leesdoelen. Hiermee stel je in hoe veel je wil lezen per dag, en houdt dan ook bij of je dit doet. Door vaker je leesdoel te halen kan je doel worden verhoogd. Hopelijk wordt het lezen zo ingebouwd in je systeem dat je die doelen ook niet meer nodig hebt!

#9 Herinneringen vastleggen: Momento

Voordat je het weet is het jaar alweer half voorbij. Probeer daarom eens in een dagboek vast te leggen wat je zoal hebt gedaan. Nee, niet in zo’n boek met slotje, maar op een digitale manier, waarbij je zelf maar de helft van het werk hoeft te doen. Momento is zo’n app.

Deze app haalt automatisch al alle posts van Facebook, Instagram en andere sociale media, zodat je er alleen nog maar wat korte notities bij hoeft te schrijven. Ook kun je met deze app foto’s opslaan en een archief maken van wat je hebt gedaan, waar je bent geweest en met wie je was. Een ander uitstekend alternatief is Day One.

#10 Meer ontspannen: Ademhaling-app

Wil je het dit jaar rustiger aan doen en meer met mindfulness bezig zijn? Dan kan de Ademhaling-app van Apple je daarbij helpen. Deze app is standaard aanwezig op elke Apple Watch en helpt je om even een momentje tot jezelf te komen. Daarnaast zijn er allerlei andere ontspannings- en meditatie-apps zoals Oak en Headspace, die ook de moeite waard zijn.

Bekijk ook De beste mindfulness- en meditatie-apps voor iPhone en iPad Welke meditatie-apps zijn goed? Hoe kun je met mindfulness meer in balans komen? Met deze iPhone-apps leer je mediteren, voeg je mindfulness toe aan je leven en leef je bewuster.

