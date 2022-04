Van alle spullen die je dagelijks meeneemt is de iPhone wel je meest kostbare bezit. Je maakt er bovendien intensief gebruik van, de hele dag door. Iedereen heeft daardoor wel eens een iPhone laten vallen. Thuis op het tapijt kan er weinig kapot gaan en zelfs een duik in de badkuip hoeft tegenwoordig niet meer het einde te zijn. Maar welke schades komen het meeste voor, wat is de belangrijkste oorzaak en is er nog verschil tussen de iPhone-modellen?

Meest voorkomende iPhone-schades

We vroegen reparatiebedrijf Fixers welke schades bij iPhones het meest voorkomen. Dit is de top 5:

Kapot scherm

Versleten accu

Cameraproblemen

Gebarsten achterkant

Problemen met geluid (speakers)

Aan problemen met de camera en speakers kun je zelf vaak niet zo veel doen. Dat zijn meestal hardwareproblemen waar je het beste Apple Support voor kunt inschakelen, als je nog garantie op je iPhone hebt.

Aan een versleten accu kun je ook niet zoveel doen, behalve dan zo goed mogelijk met je iPhone-batterij omgaan om de levensduur te verlengen. De iPhone-batterij vervangen is vaak een zinvolle investering, want voor een paar tientjes heb je weer jaren plezier van je toestel.

Meest voorkomende oorzaken van iPhone-schades

Als je kijkt naar de meest voorkomende schades, dan is ook gemakkelijk te raden wat de oorzaken zijn. Volgens Fixers gebeuren de meeste oorzaken als mensen de iPhone in hun broekzak proberen te stoppen, maar uit internationaal uitgevoerde onderzoeken blijkt dat dit de meest voorkomende oorzaken:

Uit handen laten glippen

Uit broekzak gevallen

Kapot gemaakt door kind of huisdier

Er bovenop gaan zitten

Weggesmeten in boze bui

Waterschade door bad, toilet of afwasbak

Krassen tijdens vervoer in tas of broekzak (met bijv. sleutels)

Schade door selfies (bijv. stoten, vallen)

Op autodak laten liggen

Gaan sommige iPhones sneller kapot?

Zijn sommige iPhones gevoeliger voor schade dan andere? Dat is lastig te zeggen, aangezien het soms vertekend wordt door de aantallen. Als een bepaald type iPhone erg vaak verkocht is, zullen er ook meer mensen met schade zijn. Wel zijn er een paar algemeenheden te noemen:

iPhones met stalen rand (meestal Pro-modellen) zijn vaak steviger dan de modellen van aluminium. Bij aluminium kan er een deukje in de rand komen als het toestel op een harde ondergrond valt. Bij de stalen iPhones kunnen er uiteraard wel krassen op het metaal ontstaan.

Nieuwere iPhones zijn voorzien van Ceramic Shield (vanaf iPhone 12). Volgens Apple zal je scherm daardoor minder snel breken. Uit tests blijkt dat dit inderdaad het geval is.

Bij de iPhone SE 2022 heeft Apple versterkt glas toegepast. Dit is geen Ceramic Shield, maar is ook effectief tegen glasbreuk, zo is gebleken uit de eerste tests.

Apple maakt de iPhones steeds waterbestendiger, waardoor ze een val in de badkuip of toiletpot tegenwoordig wel overleven. Toch geeft Apple er geen garantie op. In een apart artikel lees je wat waterbestendigheid IP67 en IP68 betekent.

Sommige schades zijn makkelijk op te lossen

Je hoeft niet altijd geld uit te geven aan reparaties; er zijn ook problemen die je gemakkelijk zelf kunt oplossen. Dit zijn een paar voorbeelden:

Als opladen niet goed werkt : vaak komt dit omdat er stof of vuil in de Lightning-poort zit. Reparatiebedrijven zullen dit uit coulance vaak gratis voor je oplossen (tenzij je te maken hebt met een louche partij die er toch geld voor rekent). Maar je kunt het ook gemakkelijk zelf oplossen, door met een houten tandenstoker of wattenstaafje aan de slag te gaan.

: vaak komt dit omdat er stof of vuil in de Lightning-poort zit. Reparatiebedrijven zullen dit uit coulance vaak gratis voor je oplossen (tenzij je te maken hebt met een louche partij die er toch geld voor rekent). Maar je kunt het ook gemakkelijk zelf oplossen, door met een houten tandenstoker of wattenstaafje aan de slag te gaan. Als de batterij snel leeg gaat: je kunt naar Apple of naar een reparatiebedrijf gaan om een diagnostische test te laten uitvoeren. Apple heeft hiervoor speciale diagnostische tools die iets verder gaan dan de Batterijconditie-functie die je zelf kunt raadplegen. Maar voordat je de deur uit gaat kun je al veel zelf doen door je iPhone te herstarten, de oplaadcycli in de gaten te houden en te kijken of er mogelijk slijtage is. Soms zorgt een iOS-update voor plotseling hoog batterijverbruik en heeft het geen zin om meteen je batterij te laten vervangen.

Overigens is je iPhone-batterij vervangen wel een goed idee als je al langere tijd last hebt van een versleten batterij. Dit is vaak goedkoper dan het aanschaffen van een nieuwe iPhone. Het ligt natuurlijk wel eraan welk toestel je hebt: bij een iPhone 8 zal het meer zin hebben erin te investeren dan bij een iPhone 6.

Welke schade is niet te verhelpen?

Er zijn gevallen waarbij een iPhone niet meer te repareren is, oftewel total loss. Dit is het geval als meerdere onderdelen kapot zijn gegaan door een val, bijvoorbeeld een gebarsten scherm, achterkant en camera. Ook een breuk of scheur in de behuizing valt nog moeilijk te repararen. Er is in dat geval sprake van zogenaamde ‘Catastrophic damage’. Deze toestellen zijn niet meer te repareren.

Heb je AppleCare+ dan kun je hiervan gebruik maken en krijg je tegen betaling van het eigen risico een vervangend toestel. Ook als de schade door jou zelf veroorzaakt is.

Is de iPhone buiten jouw schuld om total loss gegaan, bijvoorbeeld door spontane ontbranding dan heb je ook kans dat het alsnog onder de iPhone-garantie valt. Valt het niet onder de garantie, dan is het goed om een prijsopgave aan te vragen van de totale reparatie (als dat nog mogelijk is). Misschien zijn de reparatiekosten zo hoog, dat het eigenlijk te kostbaar is. Je kunt dan vaak beter je kapotte iPhone omruilen bij Apple of bij een reparatiebedrijf. Een nieuwe kopen kan ook, maar is vaak duurder.

Bekijk ook Zo kun je een kapotte iPhone omruilen bij Apple Je kunt een kapotte iPhone omruilen bij Apple als deze niet meer te repareren is. Dit kan ook als je geen garantie meer hebt. In deze tip leggen we uit hoe het omruilen van iPhones werkt en aan welke voorwaarden je moet voldoen om er gebruik van te maken.

Preventie: iPhone-schade voorkomen

Je kunt op een aantal manieren ervoor zorgen dat er minder snel schade optreedt. Eén makkelijke en goedkope maatregel is om een iPhone-hoesje te gebruiken, waardoor je de kans op de meest voorkomende schade (schermbreuk) sterk vermindert. Maar niet iedereen wil dat en er zijn genoeg mensen die de voorkeur geven aan een iPhone zonder hoesje.

Een andere maatregel is om het eerder genoemde AppleCare+ te nemen zodat je een minder grote financiële strop hebt bij schade. Of je kunt een speciale iPhone-verzekering afsluiten, die zorgt voor reparatie of vervanging als je toestel kapot gaat.

Je kunt ook gewoon de gok nemen en hopen dat de iPhone-reparaties die je in de loop van de tijd moet laten uitvoeren zullen meevallen. Je kunt op de website van Apple kijken hoeveel iPhone-reparaties kosten als je via de Genius Bar of een Apple Authorised Service Provider je schade laat herstellen.