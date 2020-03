Soms staan er belangrijke bestanden op je Mac, waarvan je niet wilt dat ze worden aangepast. Bijvoorbeeld een unieke foto van een dierbare, of een document waar je veel tijd in hebt gestoken. Je voorkomen dat zo'n bestand gewijzigd kan worden door deze te beveiligen.

Mac: documenten wijzigen voorkomen

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je een bestand wil beveiligen tegen wijzigingen. Je wilt bijvoorbeeld voorkomen dat de automatische bewaarfunctie van software aanpassingen doet. Of je wilt het bestand in een gedeelde map bewaren, maar wilt voorkomen dat anderen wijzigingen doorvoeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een document dat je als standaard template gebruikt. Of een afbeelding waarvan je niet wilt dat deze wordt bewerkt, zoals een portretfoto die je zakelijk gebruikt. Zo’n bestand kun je beveiligen zodat jij zelf (en anderen) geen wijzigingen kunnen doen.



Zo kun je een bestand op de Mac beveiligen tegen wijzigingen:

Ga in de Finder naar het bestand dat je wilt beveiligen. Klik met de rechtermuisknop op het bestand. Selecteer Toon info. Vink het vakje Beveiligd aan.

Dat is alles! Vanaf nu is het bestand beveiligd, zodat je het wel kunt openen en bekijken, maar niet wijzigen en bewerken. Als je het toch probeert te wijzigen krijg je een melding dat het bestand beveiligd is.

Vervolgens krijg je drie opties:

Dupliceren (wijzigingen doorvoeren in een kopie)

Ontgrendelen (toch wijzigingen doorvoeren)

Annuleren (niet bewerken)

In plaats van ontgrendelen zou je ook het bestand via de hierboven genoemde stappen weer niet-beveiligd kunnen maken, zodat je wijzigingen kunt doorvoeren.

Mappen beveiligen tegen wijzigingen

Deze tip werkt niet alleen voor bestanden, maar ook voor complete mappen. Je kunt dezelfde werkwijze hierop toepassen:

Selecteer in de Finder de gewenste map. Klik met de rechtermuisknop en kies Toon info. Vink het vakje Beveiligd aan.

Je kunt ook nog een stap verder gaan en voorkomen dat mensen de inhoud van een map kunnen zien. Hierover hebben we een aparte tip geschreven, namelijk: Zo bescherm je macOS-mappen met een wachtwoord.

