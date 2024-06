Een iPhone is een dure aanschaf. Durf jij zonder iPhone-hoesje of is het beter om je iPhone te beschermen? De meningen lopen uiteen.

Wel of geen hoesje is een persoonlijke keuze

Apple besteedt veel aandacht aan het mooie design van de iPhone en het is zonde om dat in een goedkope case weg te stoppen. Vooral sinds het randloze design van de iPhone X en het nieuwe design van de iPhone 12-serie willen mensen het uiterlijk van het toestel kunnen zien. Je zou dan het liefst een iPhone zonder hoesje willen gebruiken, maar is dat verstandig? In deze tip zetten we de plus- en minpunten tegenover elkaar.

Waarom een iPhone zonder hoesje?

Er zijn verschillende redenen waarom je geen iPhone-hoesje zou willen gebruiken:

Je hebt een specifieke kleur gekocht, bijvoorbeeld een mooie roze of de nieuwste kleur in het assortiment. Dan wil je natuurlijk wel dat je van die mooie kleur kan genieten.

Je wilt graag het design zien. Apple steekt veel moeite in een zo strak mogelijk design en het is zonde om dat in een hoesje weg te stoppen.

Je wilt een zo dun en licht mogelijke iPhone, die lekker in de hand ligt. Een hoesje maakt de iPhone net iets dikker en zwaarder.

Waarom een iPhone met hoesje?

Het is een heel persoonlijke keuze waarom je wel of geen hoesje zou willen gebruiken. Meestal komt het aan op deze argumenten:

De iPhone is een duur apparaat en die wil je zo lang mogelijk mooi houden. Zeker als je het toestel later weer wilt verkopen.

Je wilt een gerust gevoel: als de iPhone uit je hand glipt wil je geen gedoe met gebroken schermen of kapotte knoppen.

Je ergert je nogal snel aan krasjes en andere beschadigingen. Blijf je maar tobben over dat ene krasje, dan kun je beter een screenprotector erop plakken zodra je je toestel in gebruik neemt.

Je bent onhandig en laat vaak iets vallen. Steeds je iPhone laten repareren wordt al snel ondoenlijk en je bent ook steeds je toestel kwijt.

Je hebt geen geld voor reparaties of vindt ze te duur. Een kapot scherm kost je al snel honderden euro’s om te herstellen. Je kan ook met een kapot scherm blijven rondlopen, maar ook daar ga je je aan ergeren.

Je wilt je iPhone tweedehands verkopen. Hoe minder krassen en andere schade, hoe meer je ervoor krijgt.

Gelukkig zijn er ook andere oplossingen. Neem AppleCare+ als je verwacht dat je vaak schade zult hebben, of sluit een iPhone-verzekering af.

Een andere optie is het gebruik van een transparant hoesje, maar pas op dat die na een paar maanden gekrast en verkleurd kunnen worden:

Een andere optie zijn iPhone-screenprotectors: dit zijn folies die de voorkant en soms ook de achterkant van je iPhone beschermen en grotendeels onzichtbaar zijn. Vooral als ze van glas zijn gemaakt, zijn ze vaak niet te onderscheiden. Raakt de folie gekrast, dan haal je het er zó weer vanaf en ziet je toestel er weer als nieuw uit.

Besluit je toch om je toestel beter te beschermen? Bekijk dan ons overzicht van de beste iPhone-hoesjes.