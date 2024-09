Voor de iPhone-batterij is gebruik gemaakt van een nieuwe manier om lijm aan te brengen. Deze lijmlaag kan worden losgemaakt door het voltage van een 9-Volts batterij erop los te laten. Lijm is de nachtmerrie van doe-het-zelf-reparateurs. Hoe dunner de apparaten zelf worden, hoe meer lijm er wordt toegepast, omdat er geen ruimte is voor schroeven. Dat zie je bijvoorbeeld bij de AirPods, die met grote hoeveelheden lijm in elkaar zijn geplakt.

In de Self Repair Kit van Apple is daarom een apparaat aanwezig waarmee je lijm kunt smelten om de batterij te verwisselen. Bij deze nieuwe lijmsoort is dat niet meer nodig. Ook andere onderdelen zijn nu gemakkelijker te repareren. De vier andere aanpassingen spreken wat minder tot de verbeelding:

TrueDepth-camera’s zijn nu gemakkelijker te configureren, waardoor het gebruik van een Mac niet meer nodig is. Dit geldt trouwens voor alle iPhone 12-modellen en nieuwer.

TrueDepth-camera’s kunnen gemakkelijk worden verwisseld tussen iPhone 16-modellen, ook tussen een 16 en 16 Pro.

De LiDAR-scanner is nu te repareren tijdens onderhoud aan de cameramodule aan de achterzijde. Deze zit alleen in de Pro-modellen.

iPhone 16 Pro-modellen hebben niet nader genoemde interne ontwerpwijzigingen gekregen, waardoor ze gemakkelijker toegang geven tot bepaalde onderdelen.

Dit laatste klinkt wat geheimzinnig, dus ze zullen de eerste teardowns moeten afwachten om precies te weten wat er is veranderd. Verder is er de nieuwe Repair Assistant, die een paar dagen geleden is uitgebracht. Hiermee kunnen reparateurs en consumenten zorgen dat een vervangend onderdeel correct wordt geïnstalleerd en ingesteld.

Apple is al jaren bezig om de repareerbaarheid van de iPhone te verbeteren. Het is onderdeel van de 2030-ambities van het bedrijf, maar het gebeurt ook onder druk van overheden en lobbygroepen zoals de Right to Repair-beweging. Dit heeft al geleid tot het Self Service Repair-programma om doe-het-zelf reparaties te vereenvoudigen.

Tegelijk neemt Apple ook maatregelen om te zorgen dat onderdelen niet zomaar in een ander apparaat geplaatst kunnen worden. Vanaf iOS 18 zijn de serienummers van onderdelen gekoppeld aan je Apple-account. Als je een kapotte iPhone op de kop tikt, is het daardoor niet meer zomaar mogelijk om de onderdelen daarvan te gebruiken om je eigen iPhone te repareren.

De iPhone 16 gaat vanaf 20 september in de verkoop. Op dat moment kunnen de eerste teardowns worden gemaakt, waarbij vooral wordt uitgekeken naar die van iFixit vanwege de mate van detail.

Dit is de iPhone line-up van najaar 2024:

iPhone 16 line-up

iPhone 16 Pro line-up