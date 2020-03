Televisiekijken op iPhone en iPad

Wil je televisiekijken op je iPhone of iPad, dan heb je daarvoor grofweg twee mogelijkheden. De eerste optie is om live televisie te kijken via de app van je tv-aanbieder, bijvoorbeeld Ziggo KPN. Een andere optie is om algemene apps te gebruiken zoals die van NPO, RTL en NLZiet. Daarnaast zijn er gespecialiseerde apps om bijvoorbeeld sport te kijken. Wil je via de Apple TV televisiekijken, bekijk dan onze aparte lijst.

Dit zijn de apps waarmee je kunt televisiekijken op de iPhone en iPad:

NPO

Vroeger kon je met de app Uitzending Gemist alle afleveringen op Uitzendinggemist.nl kijken. Tegenwoordig zitten er veel meer opties in. De opvolger van deze app is dé alles-in-een oplossing geworden voor het kijken naar de Nederlandse Publieke Omroep. De NPO-app is een universele app met het volledige aanbod van Uitzending Gemist. Je kan kiezen voor de gratis optie NPO Start of de betaalde dienst NPO Plus. Daarnaast kun je er live televisie mee kijken via de zenders NPO 1, 2 en 3. En er is ook live radio van NPO Radio 1, 2, 3FM, 4, 5 en Funx. Daarmee heb je eigenlijk alles wat je wil onder één dak. De app bevat tevens een handige tv-gids en biedt mogelijkheden om programma’s als favoriet op te slaan of later te bekijken. Zo kun je programma’s makkelijk terugvinden.

Je kunt de app gebruiken met en zonder een account. Een gratis NPO Start-account synchroniseert al je programma’s tussen je apparaten en laat je profielen aanmaken. Wil je in HD kijken, dan heb je een NPO Plus-abonnement nodig. Je kijkt dan ook zonder reclame en kunt langer terugkijken. Zo’n abonnement kost €2,95 per maand. Heb je al een NLziet-Abonnement (daarover later meer), dan heb je automatisch een abonnement op NPO Plus.

NLZiet

NLZiet is het platform waarmee je alle grote Nederlandse televisie voor €7,95 per maand kan zien (de eerste maand kost €0,01). NLZiet is opgedeeld in drie delen: NPO Plus waarmee je het aanbod van de publieke omroepen kunt kijken, RTL XL dat de content van RTL biedt en KIJK, dat de digitale content van de zenders Net 5, Veronica, SBS 6 en SBS 9 heeft. Deze app daarom het grootste aanbod voor de Nederlandse tv. Je kunt met de NLziet-app zowel programma’s terug kijken als live kijken naar de populairste Nederlandse zenders op je iPhone, iPad en Apple TV. De NLZiet-app kan dus in principe je bestaande tv-abonnement vervangen. Met AirPlay en Chromecast stream je naar je televisie, maar er is ook een Apple TV-app.

RTL XL/Videoland

Met deze app kun je afleveringen van RTL-programma’s terugkijken. De app is gratis te gebruiken en biedt een overzicht van alle RTL-programma’s. Omdat de dienst gratis is, heb je wel te maken met reclame. De beeldkwaliteit is overigens wel prima verzorgd. Door een gratis RTL-account te maken kun je je favoriete programma’s markeren. De app bevat daarnaast een kijkgeschiedenis waarin je eerder bekeken programma’s makkelijk kan terugvinden. Je kunt de app ook koppelen met Facebook en Twitter. De RTL XL-app werkt met AirPlay en Chromecast, dus streamen naar je televisie is geen enkel probleem.

Als je vooruit wil kijken of programma’s zonder reclame wil streamen, heb je een abonnement op Videoland nodig. Videoland kost €8,99 die je vervolgens met vier anderen kunt delen. Je kan profielen aanmaken en de dienst biedt een groot deel van het RTL-assortiment, die je allemaal zonder reclame-onderbreking kan kijken. Een selectie van de programma’s is ook een week vooruit te kijken.

Live kijken naar de RTL-zenders kan helaas met zowel de RTL XL-app als met Videoland niet.

KIJK

Talpa Network heeft al zijn terugkijkdiensten gebundeld in één app met de treffende naam KIJK. De meeste content is gratis terug te kijken, een hoop buitenlandse films en series kan je tegen betaling ook zien. De gratis programma’s worden overzichtelijk aangeboden in categorieën als ‘meest bekeken’ en ‘populaire clips’. De mogelijkheden om programma’s op te slaan of verder te kijken zijn net als bij de concurrentie ook hier aanwezig. Helaas biedt de app geen ondersteuning voor AirPlay, dus je moet het met Chromecast doen als je wil streamen naar je televisie..

Ziggo GO

De app voor de abonnees van Ziggo (en voorheen UPC) waarmee je live televisie kan kijken, opnemen en terug kan kijken. Als je in bezit bent van een settopbox kan je ook gebruik maken van de afstandsbediening-functie die is verwerkt in de app. Naast deze opties biedt de Ziggo Go app ook de video-on-demand dienst Movies & Series die gratis beschikbaar is bij de iets duurdere alles-in-één-abonnementen van Ziggo, kijk hier welke abonnementsvormen dat zijn. Over het geheel gezien een hele complete app die het traditionele televisie kijken goed combineert met gebruik op iPhone en iPad. De app werkt ook met AirPlay en Chromecast, maar niet bij alle soorten content.

KPN Interactieve TV

De KPN Interactieve TV-app is een beetje afwijkend in dit overzicht. Hoewel het in eerste instantie een app is waarmee je naar live-televisie kijkt, biedt hij namelijk ook een uitgebreid on-demand aanbod. Net als de Ziggo Go-app kun je de KPN-app alleen gebruiken als je een abonnement hebt bij de provider. Net als de andere apps waarmee je televisie kunt kijken, werkt de app ook buitenshuis via je 4G-verbinding. Een nadeel is dat AirPlay niet wordt ondersteund. Chromecast wel.

T-Mobile TV Anywhere

Als T-Mobile je televisieprovider is, moet je deze app hebben. Je kijkt met de TV Anywhere-app live tv of streamt programma’s die je gemist hebt. Je kan de beelden ook doorsturen naar je televisie via Chromecast en AirPlay en er is een Apple TV-app, gebaseerd op de vroegere Knippr-app. De app ondersteunt ook Begin gemist en je kan terug- en vooruit spoelen bij zenders die dat toestaan. TV Anywhere biedt ook een tv-gids, waarmee je kan kijken wat er uitgezonden wordt.

Meer apps voor televisiekijken op iPhone en iPad