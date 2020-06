Als je de Google Chrome-browser gebruikt om te internetten, dan kun je tabbladen die op de iPhone of iPad zijn geopend, moeiteloos bekijken op een ander apparaat, bijvoorbeeld een Mac of Windows-pc. Zonder dat je bladwijzers hoeft op te slaan of linkjes naar jezelf hoeft te sturen. Je kunt in de browser zien welke tabbladen er op andere apparaten geopend zijn. Dat kan op twee manieren:

Optie 1: Handoff in Google Chrome

De Google Chrome-browser voor iOS ondersteunt Handoff. Dit houdt in dat je tabbladen die je op de iPhone of iPad hebt geopend, ook op de Mac kunt zien. Heb je een lekker recept gevonden op de Mac, dan kun je de deur uitlopen om boodschappen te doen, want dezelfde webpagina is ook te zien in Chrome voor iOS. Hoe Handoff werkt lees je in onze gids: Zo werkt Handoff voor Mac, iPhone en iPad

Optie 2: Chrome tabbladen synchroniseren

De instellingen van de Chrome-browser zijn onafhankelijk van het apparaat waarop je werkt. Als je inlogt met je Google-account, dan haalt Chrome meteen alle profielinformatie op en synchroniseert bijna alles met apparaten waarop jij op bent ingelogd. Het maakt daarbij niets uit of je dat nu op een iPhone, iPad, Android-toestel, Windows-pc, Linux-pc of Mac doet. Chrome weet standaard welke tabbladen je open hebt staan op ieder apparaat. Dat is soms handig, want zo kun je meteen verder lezen op je iPhone als je wegloopt van je computer. De apparaten hoeven ook niet perse in de buurt te zijn van elkaar.

Chrome-tabbladen openen op ander apparaat

Daarna wil je de Chrome-tabbladen openen op een ander apparaat, zoals je iPhone:

Open de Chrome-browser en zorg dat je bent ingelogd met je Google-account. Tik daarna op het Chrome-menu (de knop met de drie streepjes). Tik op Recente tabbladen. Kies een van de tabbladen die op een ander apparaat is geopend.

Synchroniseren van tabbladen uitschakelen

Misschien vind het je het niet fijn dat deze informatie overal wordt getoond. In dat geval is het handig om te weten dat je deze functie ook kunt uitzetten. Dit doe je op de volgende manier:

Tik op het Chrome-menu voor iOS en ga naar Instellingen. Klik vervolgens op Synchroniseren en Google-services. Druk vervolgens op Synchronisatie beheren en zet de schakelaar Alles synchroniseren uit. Nu verschijnt een lijst met alle informatie die Google Chrome synct. Schakel de optie Geopende tabbladen uit om de tabbladen op andere apparaten onzichtbaar te maken.

