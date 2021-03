Dit zijn de beste takenlijst-apps voor iPhone en iPad

Takenlijst-apps voor iPhone en iPad

Er zijn heel wat takenlijst-apps voor de iPhone en iPad, van de standaard Herinneringen-app tot allerlei apps van derden. Jaren geleden was de takenlijst Clear een grote hit, maar inmiddels zijn er weer heel wat takenlijst-apps bijgekomen en hebben de bestaande todo-apps zich verder ontwikkeld.

Als je meer zoekt dan de standaardfuncties van iOS moet je eens naar onze lijst met takenlijst-apps kijken. Gegarandeerd dat er iets tussen zit dat op jouw behoeften aansluit. Sommige werken goed samen met agenda-apps, andere zijn weer wat beter in onderling samenwerken aan taken. En er zijn ook apps waarmee je dagelijkse takenlijstjes kunt maken of een hele boomstructuur van geneste subtaken kunt maken. Projectplanning is zelfs mogelijk met onderstaande apps. Jij bepaalt hoe simpel of geavanceerd je het wilt hebben!

Wil je geavanceerde functies, dan zul je al snel de portemonnee moeten trekken. De meest uitgebreide en meest bekende takenlijst-apps zijn vaak overgestapt naar een abonnementmodel, waarbij je per maand of per jaar betaalt. Hiermee kun je een paar tientjes per jaar kwijt zijn. Wil je dat niet, dan kun je beter kiezen voor apps die een eenmalig bedrag vragen. Of nog een ander idee: maak van drie verschillende Google-diensten je eigen todo-lijst te maken!

iCulture adviseert: Todoist

Todoist is een bekende naam als het om takenlijsten gaat. De app is beschikbaar op meerdere platformen, waaronder iOS, macOS, Windows, Chrome en Android. De dienst is gebaseerd op het principe van Getting Things Done en valt op omdat je taken in natuurlijke taal kunt invoeren.

Todoist werkt bovendien met een groot aantal externe diensten zoals Dropbox, Google Maps, Workflow en Zapier. Uiteraard werkt het ook met 1Password, met diverse e-mailapps en met Evernote, Google Agenda en IFTTT. Todoist maakt een jaarlijks rapport van je werkzaamheden en geeft je Karma als je productief bent.

Je kunt prioriteiten toewijzen aan de verschillende taken, zodat je weet waar je eerst mee moet beginnen. Helaas kun je ze niet opsplitsen in groepen zoals ‘Vandaag’ en ‘Vanavond’. Met de Things-app kan dat wel.

Todoist is een app voor een brede groep gebruikers, met duidelijke lijsten en een behoorlijke hoeveelheid functies. Je hebt bijvoorbeeld een inbox voor taken, een lijst met taken die vandaag af moeten zijn en een projectplanning voor de wat ingewikkelder zaken. Daarbij kun je ook subtaken maken. Wijs een taak toe aan een project, stel een deadline en prioriteit in. Werk je in een team, dan kun je ook taken toewijzen aan verschillende mensen en mensen uitnodigen om samen te werken in Todoist. Met Smart Schedule (zie hieronder) maakt de app het makkelijker om activiteiten in te plannen.

Todoist heeft uiteraard ook allerlei handige widgets:

Voor ca. 35 euro per jaar kun je overstappen naar het Premium-lidmaatschap met herinneringen, labels, tags, filters, notities en meer. Je kunt dan ook foto’s en voicememo’s uploaden naar Dropbox en je takenlijst koppelen met de Agenda-app. Todoist is bedoeld voor mensen die een snelle en serieuze takenlijst zoeken met genoeg extra functies, maar die niet overvallen willen worden door een overdaad aan functies.

Things

Things 3 is een simpele maar erg nuttige app om takenlijstjes te maken. Het idee erachter is dat je makkelijk aan de slag kunt gaan, zonder dat je wordt afgeleid. In versie 3 vind je betere planning vooraf, een overzichtelijke interface met veegbewegingen en een magische knop om supersnel een nieuwe taak in te plannen. Je kunt items verplaatsen door ze over het scherm te slepen of meteen een hele groep taken verplaatsen. Veeg je links, dan markeer je een taak als gereed. Je hebt makkelijk toegang tot alle functies. Ben je nog niet overtuigd? Op de website The Sweet Setup vind je een uitgebreide uitleg waarom Things 3 de beste keuze is.

Things 3 is een prima oplossing voor mensen die niet te veel complexiteit willen. Het is ook geschikt voor mensen die voorheen Wunderlist gebruikten, want je kun je lijsten makkelijk importeren.

OmniFocus

Ben je aanhanger van de Getting Things Done-methode (GTD) dan zou je voor onze aanrader Todoist kunnen kiezen. Maar wil je een zo uitgebreid mogelijke app, dan is OmniFocus misschien een betere keuze. Deze app zit bomvol functies, voor het maken van een simpel boodschappenlijstje tot een projectplanning voor meerdere mensen. Je kunt taken voorzien van locatie, tijd en context, zodat je weet wat belangrijk is op het moment dat je thuis of op je werk bent. Bij elke taak kun je een foto, notitie en audio-opname toevoegen zodat je zeker weet wat je moet doen. Er zit ook een widget bij, zodat je je taken even snel kunt checken zonder de app te hoeven openen.

OmniFocus is vooral gericht op power users. De app bestaat al behoorlijk lang en wordt telkens weer bijgewerkt en verbeterd. Je hebt enorm veel functies en opties om de app aan te passen. Deze app houdt zich het best aan de originele insteek van GTD, dus ben je een purist wat GTD betreft, dan zal OmniFocus je aanspreken. Ook op macOS, want ook daarop kun je OmniFocus installeren en vervolgens met een sneltoets makkelijk nieuwe items invoeren. Je kunt makkelijk je taken onderverdelen in folders of in aandachtsgebieden.

OmniFocus werkt met meerdere e-maildiensten samen om e-mailberichten om te zetten naar taken, waaronder Apple’s eigen Mail-app en AirMail. Wil je met workflows aan de slag gaan, dan is AppleScript op de Mac beschikbaar. Het mooie van deze app is dat het zowel simpel te gebruiken is, maar ook heel veel opties biedt, al is het natuurlijk zonde om een paar tientjes uit te geven aan zo’n dure app als je zoveel uitgebreide functies helemaal niet nodig hebt. Bijna elk uithoekje van de app is naar eigen hand te zetten. Daar betaal je overigens wel voor, want de apps van The Omni Group zijn over het algemeen vrij prijzig. De fans hebben het er graag voor over.

2Do

Zoek je een app met een prettig ogende interface, dan zou je eens naar 2Do kunnen kijken. In vergelijking met Things heb je meer mogelijkheden om de indeling van de app aan je wensen aan te passen. Je kunt de app ook iets meer naar je hand zetten. Tegelijk is 2Do een prima app voor beginnende mensen, geschikt voor een brede doelgroep. Je hebt flexibele mogelijkheden om projecten en taken te maken (of zelfs een combinatie daarvan), waarna je kunt zoeken op type, deadline en meer. Ook kun je slimme lijsten maken voor speciale items, bijvoorbeeld dingen die je thuis moet doen. Vind je OmniFocus te duur, dan is 2Do een goed alternatief als je iets soortgelijks zoekt.

Any.do

Any.do valt vooral op vanwege de nauwe samenwerking met Cal, een app van de dezelfde ontwikkelaar. Samen vormen ze een krachtig koppel op het gebied van productiviteitsapps. Het blauwwitte kleurenschema oogt prettig. Elke dag krijg je een vriendelijke herinnering welke taken nog openstaan. Je kunt ze afvinken, uitstellen naar een latere datum of wissen. Sommige veelvoorkomende handelingen zoals het wijzigen van de deadline, zijn wat minder makkelijk uit te voeren. Je krijgt met de Moment-functie dagelijkse aansporingen om je taken goed te plannen, maar daar heb je wel een betaald abonnement voor nodig.

Bekijk je het overzicht, dan zie je meteen welke dagelijkse taken er nog liggen. Naast de basisfuncties heb je ook de mogelijkheid om taken te voorzien van audio, notities, documenten en foto’s vanuit Dropbox of Google Drive. Je kunt lijsten delen met anderen en net als bij Remember the Milk kun je nieuwe items toevoegen door een mailtje naar jezelf te sturen.

Remember the Milk

Alweer een oudgediende, die al sinds het prille begin op de iPhone te gebruiken is. Bij Remember the Milk draait alles erom dat jij die ene taak uitvoert. Je krijgt herinneringen via e-mail, berichten of sociale netwerken zoals Skype. Gebruik je de iPhone-app, dan is het verstandig om eerst je voorkeuren in te stellen via de website, zodat je notificaties krijgt op de manier die jij wil. Om nieuwe items toe te voegen stuur je een mailtje naar een speciaal adres, dus je hoeft niet eens de app te openen.

De app zelf is trouwens prima in gebruik. Je krijgt een dagelijkse round-up van je taken en subtaken, die je kunt organiseren in groepen. Ook kun je het uiterlijk van de app wijzigen, dankzij instelbare thema’s. Remember the Milk is vooral handig voor mensen die lijstjes maken, maar daarna vergeten om ernaar om te kijken. Met de herinneringen van deze app moet het lukken om toch een keer iets af te maken. Voor een eenvoudige takenlijst-app is de prijs van €40 per jaar wel aan de hoge kant, zeker als je bedenkt dat er eigenlijk geen echt unieke functies in zitten.

Je vindt de Mac-versie van Remember the Milk niet in de Mac App Store, maar op de website van de ontwikkelaar.

Google Tasks

Google Tasks is simpel en minimalistisch. De app is slim ontworpen en stelt je in staat om snel taken toe te voegen, inclusief subtaken. Deze taken verschijnen in een bulletlijstje, die je per subtaak kunt afvinken. Ook kun je een deadline instellen voor de complete taak. Het ordenen en werken met tags is in Google Tasks wat simpeler. Wel handig is dat je de taken ook te zien krijgt als je Gmail in de browser gebruikt. De taken staan dan rechts, bij je agenda-afspraken en notities van Google Keep. Ideaal voor mensen die al alles via Google doen en liever niet voor software betalen.

Andere takenlijst-apps

Hieronder bespreken we nog enkele andere todo-apps die interessant zijn:

Toodledo (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.4+) - Een klassieker onder de takenlijst-apps. Laat duidelijk je taken zien op basis van prioriteit, zodat je beter kunt kiezen met welke je moet beginnen. De hoogste prioriteit of de snelst naderende deadline komt in je Hotlist te staan. Ook kun je items bekijken op datum, folder of prioriteit. Met geneste lijsten hou je overzicht op je project. Deze app gaat verder dan alleen het maken van subtaken, maar je kunt het ook heel simpel houden en de app gebruiken voor een boodschappenlijstje. Wil je iets aan vervelende gewoontes doen, dan heeft de app een Habits-functie waarmee je je voortgang kunt bijhouden. Ideaal voor mensen met een grote variatie aan taken.

Toodledo (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.4+) - Een klassieker onder de takenlijst-apps. Laat duidelijk je taken zien op basis van prioriteit, zodat je beter kunt kiezen met welke je moet beginnen. De hoogste prioriteit of de snelst naderende deadline komt in je Hotlist te staan. Ook kun je items bekijken op datum, folder of prioriteit. Met geneste lijsten hou je overzicht op je project. Deze app gaat verder dan alleen het maken van subtaken, maar je kunt het ook heel simpel houden en de app gebruiken voor een boodschappenlijstje. Wil je iets aan vervelende gewoontes doen, dan heeft de app een Habits-functie waarmee je je voortgang kunt bijhouden. Ideaal voor mensen met een grote variatie aan taken.

Microsoft To Do (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Microsoft To-Do is de opvolger van Wunderlist, de populaire takenlijstapp die door Microsoft werd overgenomen. Deze app werkt nauw samen met Office 365 en geeft suggesties voor taken die je het eerst zou moeten afmaken. Maar er zitten veel minder functies in dan in Wunderlist en de weergave van taken is matig. Ook zit er geen natuurlijke taalherkenning in.

TickTick:To-do list & Calendar (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 10.0+) - TickTick is een krachtige app voor todo’s en taken. Het is te gebruiken voor agenda’s, memo’s, boodschappenlijstjes en samenwerking in teams en synchroniseert met al je apparaten. Je kunt meerdere herinneringen plannen, checklists maken, taken via e-mail toevoegen, bijlagen toevoegen aan taken en meer. Ook kun je nieuwe taken maken via Siri. TickTick is gratis, maar je kunt upgraden naar de Premium versie voor geavanceerde functies zoals honderden lijsten, taken en subtaken. Uiteraard beschikt TickTick over widgets.



De interface van TickTick.

TeuxDeux (gratis, iPhone + IAP , iOS 9.0+) - De fake-Franse naam is misschien wat flauw, maar de app zelf zit eigenlijk best goed in elkaar. TeuxDeux is simpel, rechttoe rechtaan en zonder verwarrende opties. Zoek je iets dat lijkt op het maken van lijstjes op een stuk papier, dan is TeuxDeux misschien wel de beste keuze. Het kleurenschema is met zwart-rood rustig gehouden. Je kunt ook herhalende taken doen, taken die doorlopen naar de volgende dag als je ze niet hebt afgemaakt en er is synchronisatie tussen iPhone en desktop. Voor een simpele app is het wel wat aan de prijs

Habitica: Gamified Taskmanager (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.3+) - Een gamified takenmanager, voor mensen die het graag speels aanpakken. Deze app van HabitRPG is compleet opnieuw geprogrammeerd en voorzien van nog meer functies. Je behandelt je takenlijst alsof het een spelletje is. Dat moet ervoor zorgen dat je gemotiveerder blijft en het ook nog leuk vindt om doelen te halen. Je vult je gewoontes, dagelijkse doelen en andere taken in en maakt een avatar naar keuze. Door meer taken af te vinden verdien je levels en unlock je functies zoals huisdieren, skills en quests. Je kunt met vrienden vechten tegen monsters. Gratis te gebruiken, maar wil je de makers ondersteunen dan zijn er in-app aankopen.

Bear (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - Bear ken je natuurlijk als notitie-app, maar wist je dat je er ook heel goed taken mee kunt beheren? In stijl! Bear toont je notities en takenlijstjes bij elkaar, met een menubalk voor tekstopmaak en de mogelijkheid om met markdown snel wijzigingen aan te brengen. Je kunt lijsten en notities ook groeperen op hashtags, zodat je al je taken gemakkelijk kunt terugvinden. Bear is gratis voor iOS, macOS en watchOS, maar als je wilt synchroniseren tussen apparaten, dan moet je een klein bedrag per jaar betalen. Uiteraard zijn er ook widgets.

Te Doen Lijst - GoodTask (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Suggestie van een iCulture-lezer. Werkt samen met de Herinneringen- en Agenda-app van Apple zelf. Geschikt voor dagelijkse dingen en wat grotere projecten.

Just on Time (€2,29, iPhone, iOS 8.0+) - Maakt duidelijk onderscheid tussen taken die snel af moeten. Vijf categorieën, van urgent en belangrijk tot minder urgent en onbelangrijk. Zo kun je efficiënter met je tijd omgaan.

Andere opties die we wat minder uitgebreid beschrijven (de keuze is namelijk enorm!):

Asana: Your work manager (gratis, iPhone/iPad, iOS 13+) - In het begin lastig om mee te beginnen. Je moet wat tijd investeren om te ontdekken hoe krachtig de mogelijkheden zijn.

WorkFlowy: Note, List, Outline (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Voor mensen die houden van listjes maken. Je kunt er ook mee samenwerken met anderen.

Due - Herinneringen & Timers (€7,99, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Alleen voor je meest belangrijke taken, dingen die je absoluut niet mag vergeten. Minder geschikt voor doelen die je op lange termijn hebt gesteld.

Fantastical - Calendar & Tasks (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.2+) - Voor als je een combinatie zoekt van agenda en taken. Er zijn nog veel meer agenda-apps die dat kunnen.

The Hit List (gratis, iPhone, iOS 10.3+) - Gratis app om lijstjes te maken en dingen te organiseren. Er hoort ook een macOS-app bij. Je kunt mappen maken om je lijsten te organiseren. Samenwerken kan niet.

Pocket Lists (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Voor mensen die dol zijn op lijstjes en een gezellig uiterlijk. Je kunt eigen foto’s toevoegen en er zijn grappige icoontjes.

Clear Todos (€5,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 8.0+) - Opvolger van de ooit zo populaire, minimalistische takenlijst voor de iPhone. Nog steeds in oranje tinten.

