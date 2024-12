In WhatsApp kun je allerlei bijlagen versturen, zoals documenten en contactkaarten, maar natuurlijk ook foto’s en video’s. Dit zit momenteel allemaal verstopt achter de plusknop, naast het tekstveld in elke chat. Maar als je snel een foto wil versturen, moet je daardoor dus twee keer tikken. Dat moet beter kunnen, moeten ze bij WhatsApp gedacht hebben. Er komt namelijk een directe shortcut om meteen een foto uit je bibliotheek te kiezen, al gaat dit wel ten koste van een andere knop.

WhatsApp vernieuwt het delen van foto’s

WABetaInfo meldt dat sommige gebruikers met de nieuwste versie van WhatsApp een nieuwe knop zien in elke chat, naast de microfoonknop. Daar staat een knop met niet alleen een cameraatje, maar ook een icoontje van een vierkantje erachter. Tik je hierop, dan opent direct je fotobibliotheek en kun je meteen een foto kiezen om te delen. Je kunt er meerdere aantikken als je meer dan een foto tegelijk wil versturen. Je hoeft daardoor dus niet meer eerst op het plusje te tikken, om daarna te kiezen voor Foto’s.

Maar door de komst van de nieuwe knop, betekent het ook dat een andere knop het veld moet ruimen. Op deze plek staat nu namelijk nog de cameraknop, waarmee direct de camera geopend wordt om een foto te maken en te versturen. Deze functie is in de toekomstige versie geintegreerd in de knop om naar de fotobibliotheek te gaan. Linksboven staat namelijk een aparte knop om de camera te openen, zoals in bovenstaande screenshots te zien is. WhatsApp combineert dus de camera- en fotoknop in één.

De wijziging werd eerder al opgemerkt in de beta van de Android-versie van WhatsApp. De verwachting is dat de nieuwe knop binnenkort live staat voor iedereen.